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Турецкую криптобиржу обвинили в масштабном мошенничестве

Турецкую криптобиржу обвинили в масштабном мошенничестве

Одна из крупнейших турецких бирж криптовалют Thodex внезапно прекратила свою работу, а ее основатель бежал из Турции. Инвесторы подали иски в суды.

Из-за этого тысячи трейдеров потеряли возможность вернуть деньги и обвинили Thodex в мошенничестве на сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Правительственная комиссия по расследованию финансовых преступлений заблокировала счета криптобиржи и начала расследование. Полиция уже провела обыски в штаб-квартире Thodex в Стамбуле.

Thodex заявила, что не имеет финансовых возможностей для продолжения операций.

«Активы Thodex упали. Когда слишком много пользователей потребовали вернуть свои деньги, компания не смогла их удовлетворить», – заявил представитель биржи.

В результате сотни тысяч инвесторов опасаются, что их сбережения исчезли, поскольку власти не могут найти 27-летнего основателя биржи Фарука Фатиха Озера, бежавшего из страны.

В заявлении из неизвестного места гендиректор Thodex обвинил в финансовых проблемах биржи «инцидент со взломом», который произошел несколько лет назад. Он пообещал выплатить долг инвесторам и вернуться в Турцию, чтобы предстать перед судом.

По данным турецких СМИ, у криптобиржи было около 390 тысяч активных пользователей, ее дневной объем торгов составил $538 млн.

Всего пострадало около 30 тысяч пользователей, а убытки могут достигать $2 млрд.

В среду Thodex сообщила, что на пять дней прекращает все операции с криптоактивами. Причиной этого в бирже назвали передачу части компании внешним инвесторам.

В Thodex также заявили, что заметили аномальную волатильность на своих счетах и ​​приостановили операции, чтобы узнать ее причину. Однако уже на следующий день перестал работать и сайт биржи. В результате пользователи лишились доступа к своим активам и не смогли их вывести.

Трейдеры заподозрили биржу в мошенничестве и подали иск в суд против нее. Против гендиректора Thodex подали иск с обвинением в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. В общей сложности в Турции подали тысячи заявлений о совершении преступления.

Биржа Thodex была основана Фарук Фатихом Озером в 2017 году. На торговой платформе проводились операции с криптоактивами.

По материалам Финансовый клуб
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