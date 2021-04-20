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Пик инфляции придется на третий квартал — Нацбанк

Пик инфляции придется на третий квартал — Нацбанк

Инфляция в 2021 году составит 8%, а пик инфляционного всплеска придется на июль-сентябрь 2021 года.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.

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“По прогнозам Национального банка, пик инфляционного всплеска придется на III квартал 2021 года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения. Однако уже осенью инфляция начнет снижаться и по итогам 2021 года составит 8%. Этому будут способствовать поступления на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки Национальным банком”, – говорится в сообщении.

В начале 2021 года резкое ускорение инфляции обусловили подорожание продовольственных товаров и топлива в мире, а также высокий потребительский спрос в Украине.

В Нацбанке прогнозируют, что инфляция вернется к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года и закрепится у цели 5% в последующие годы.

По итогам 2021 года экономика вырастет на 3,8%. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. Постепенное восстановление инвестиционной деятельности по мере оживления мировой экономики и обуздания пандемии также будет способствовать экономическому росту. В 2022-2023 годах рост ВВП будет близок к 4%.

Текущий макропрогноз базируется на предположении об ослаблении карантина “красных зон” уже с мая и сохранении формата адаптивного карантина в первом полугодии текущего года. При таком сценарии негативный вклад карантина в первой половине 2021 года в годовой ВВП, по оценкам Национального банка, составит 0,5-0,6 п. п.

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По материалам УКРИНФОРМ
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