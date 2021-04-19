Украина установила пошлину 35% на транспортные средства из Республики Беларусь

Межведомственная комиссия по международной торговле сообщила об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины – предприятий автомобилестроения и применении ответных мер.

Было установлено, что Правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь.

В ответ Украина установила ставки специальной пошлины в отношении импорта в Украину ряда товарных позиций. В перечне указаны все виды автобусов, некоторые категории грузовиков, а также некоторые виды специальных транспортных средств. Ставка на них составит 35% от таможенной стоимости товара.

Решение Комиссии вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.

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