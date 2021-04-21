В Украине дебютировал новый «люксовый» китайский кроссовер

В Украине дебютировал новый кроссовер Chery – Tiggo 7 Pro. Китайцы позиционируют его как относительно недорогой автомобиль, качество отделки которого «близко к премиальному классу».

Для автомобиля будет доступен один вариант мотора – турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и крутящим моментом 210 Нм. Двигатель работает в паре с вариатором.

Интерьер Tiggo 7 Pro выполнен с претензией на премиум. Он наполнен множеством стильных декоративных элементов. Дизайн внутреннего пространства подчеркивается освещением. Tiggo 7 Pro имеет семь цветовых тем, которые можно настроить в соответствии с настроением водителя и стиля вождения.



Фото: Главком

Классическую приборную панель заменил 7-дюймовый цифровой дисплей, на который выводится ключевая информация – данные о скорости, показания тахометра, расход топлива, температуру наружного воздуха, давление и температуру в шинах и многое другое.

Мультимедийная система имеет 10,25-дюймовый экран.

На центральной консоли, справа от ручки переключателя передач, находится платформа для мобильного телефона с беспроводной зарядкой. Также здесь есть два порта USB и розетка на 12 вольт. Еще одна розетка находится в багажнике.



Фото: Главком

Сенсорная панель управления для двухзонного климат-контроля и подогрева сидений расположена в нижней части консоли.

В Украине Chery Tiggo 7 Pro будет доступен в двух вариантах комплектации:

Luxury – от $20 400;

Premium – от $21 900.

В комплектации Premium дополнительно установлены боковые шторки безопасности, панорамная камера 360°, панорамная крыша и еще некоторое оборудование. Кроме того, более дорогая комплектация доступна в двухцветном выполнении – белый или красный автомобиль с черной крышей.