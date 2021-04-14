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Как столичным предпринимателям получить фактически беспроцентный кредит

Как столичным предпринимателям получить фактически беспроцентный кредит

В условиях карантина и ограничительных мер в работе бизнеса на сессии Киевсовета депутаты поддержали изменения в программу финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь малый и средний бизнес может получить доступ к кредитам всего под 0,01%.

Об этом заявляет председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

«Киевская власть фактически берет на себя уплату по процентам, а предпринимателю придется возвращать только тело кредита, который он получил на развитие своего бизнеса», — подчеркнул Владислав Трубицын.

Условием для получения этой помощи является регистрация и уплата налогов в г. Киеве. В то же время мощности производства частично или полностью могут размещаться в Киевской области.

Сферами наибольшего внимания для выделения средств являются:

  • сельское хозяйство,
  • перерабатывающая промышленность,
  • торговля,
  • транспорт,
  • строительство,
  • гостинично-ресторанный бизнес,
  • образование,
  • информация и телекоммуникации.

Другие виды деятельности также могут рассматриваться.

Целевое использование кредитов — приобретение оборудования, модернизация технологического процесса, реконструкция помещений, внедрение энергосберегающих проектов и зеленых технологий, пополнение оборотных средств.

Для того чтобы получить компенсацию, следует обратиться в банки-участники Программы: Кредобанк, Прокредит банк, КредитВестБанк, Ощадбанк, А О Мегабанк, Банк Альянс, ПриватБанк, Банк Восток, Банк Глобус, Альфа-Банк, ОТП Банк.

После того как банк убедится, что предприниматель и его деятельность соответствуют определенным критериям, заключается соответствующее кредитное соглашение.

Город, в свою очередь заключив договоры с банковскими учреждениями, впоследствии по этим соглашениям компенсирует банкам средства.

«То есть предприниматель должен прийти в отделение и заявить о намерении получить кредит с компенсацией процентных ставок по „программе финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства“, утвержденной решением Киевского городского совета от 21.09.2017 № 46/305», — отметил Трубицын.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Вечірній Київ
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