Какие пенсии получают разные категории пенсионеров — данные ПФУ

По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсии в Украине составил 3700 гривен. Самая большая пенсия у бывших судей – 77 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины.

Распределение пенсионеров по видам и размерам пенсий:

пенсии по возрасту – 8 316 443 чел., средняя пенсия – 3 770,23 грн;

по инвалидности – 1 367 192 чел., средняя пенсия – 2 825,32 гривен;

в связи с потерей кормильца – 530 902 чел., средняя пенсия – 3 227,83 грн;

по выслуге лет – 212 345 чел., средняя пенсия – 3 403,48 грн;

социальные пенсии – 71 924 чел., средняя пенсия – 1 785,49 гривен;

пожизненное денежное содержание судей – 3556 чел., средняя пенсия – 77 387,20 гривен;

пенсии военнослужащих получали 550 487 чел., средняя пенсия 5 650,26 гривен.

Справка Finance.ua:

Пожилые люди составляют более четверти населения Украины, и две трети из них – женщины. Доход 77% пенсионеров ниже прожиточного минимума, к тому же бедность больше среди женщин: средняя пенсия женщины на 30% ниже, чем у мужчины.

С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличился с 59,5 до 60 лет.