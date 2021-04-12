Сколько зарабатывают украинские аграрии

Средняя зарплата для работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве/агробизнесе, в марте по вакансиям составила 13 458 грн, по резюме — 15 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков robota.ua.
Вакансии в марте:
На какую зарплату соглашались аграрии:
Кроме заработных плат, работодатели предлагали кандидатам в марте дополнительно чаще всего бонусы и премии, бесплатное обучение, корпоративные мероприятия.
Топ-3 агропрофессии марта при уровню зарплаты на территории Украины
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:
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