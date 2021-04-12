0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 191 0

Сколько зарабатывают украинские аграрии

Сколько зарабатывают украинские аграрии

Средняя зарплата для работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве/агробизнесе, в марте по вакансиям составила 13 458 грн, по резюме — 15 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков robota.ua.

Вакансии в марте:

  • большинство компаний (153) предлагали кандидатам заработную плату в пределах 15 000−19 000 грн;
  • почти одинаковое количество работодателей (138 и 137) готовы были платить 7 000−11 000 грн и 11 000−15 000 грн соответственно;
  • вознаграждение за труд в размере 19 000−23 000 грн готовы были платить 110 работодателей;
  • в 82 вакансиях работодатели предлагали самую низкую заработную плату — <7000 грн;
  • самую высокую — 39 000+ грн — в 42 вакансиях.

На какую зарплату соглашались аграрии:

  • большинство (252) соглашались на заработную плату в размере 9 000−15 000 грн;
  • зарплатные ожидания 226 претендентов — 15 000−21 000 грн;
  • 132 — 21 000−27 000 грн;
  • самую низкую зарплату (<9000 грн) в своих резюме указали 72 кандидата;
  • 57 000+ грн — за такую ​​зарплату готовы были работать 17 кандидатов.

Кроме заработных плат, работодатели предлагали кандидатам в марте дополнительно чаще всего бонусы и премии, бесплатное обучение, корпоративные мероприятия.

Топ-3 агропрофессии марта при уровню зарплаты на территории Украины

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

  • Сборщик ягод — 24 вакансии с медианой 55 000 грн.
  • Сборщик урожая — 13 вакансий с медианой 53 000 грн.
  • Работа в теплицах — 8 вакансий с медианой 49 000 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

  • Директор элеватора — 86 резюме с медианой 30 000 грн.
  • Руководители в сельском хозяйстве — 335 резюме с медианой 27 000 грн.
  • Директор с/х предприятия — 234 резюме с медианой 26 500 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.