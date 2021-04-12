Сколько зарабатывают украинские аграрии

Средняя зарплата для работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве/агробизнесе, в марте по вакансиям составила 13 458 грн, по резюме — 15 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков robota.ua.

Вакансии в марте:

большинство компаний (153) предлагали кандидатам заработную плату в пределах 15 000−19 000 грн;

почти одинаковое количество работодателей (138 и 137) готовы были платить 7 000−11 000 грн и 11 000−15 000 грн соответственно;

вознаграждение за труд в размере 19 000−23 000 грн готовы были платить 110 работодателей;

в 82 вакансиях работодатели предлагали самую низкую заработную плату — <7000 грн;

самую высокую — 39 000+ грн — в 42 вакансиях.

На какую зарплату соглашались аграрии:

большинство (252) соглашались на заработную плату в размере 9 000−15 000 грн;

зарплатные ожидания 226 претендентов — 15 000−21 000 грн;

132 — 21 000−27 000 грн;

самую низкую зарплату (<9000 грн) в своих резюме указали 72 кандидата;

57 000+ грн — за такую ​​зарплату готовы были работать 17 кандидатов.

Кроме заработных плат, работодатели предлагали кандидатам в марте дополнительно чаще всего бонусы и премии, бесплатное обучение, корпоративные мероприятия.

Топ-3 агропрофессии марта при уровню зарплаты на территории Украины

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

Сборщик ягод — 24 вакансии с медианой 55 000 грн.

Сборщик урожая — 13 вакансий с медианой 53 000 грн.

Работа в теплицах — 8 вакансий с медианой 49 000 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

Директор элеватора — 86 резюме с медианой 30 000 грн.

Руководители в сельском хозяйстве — 335 резюме с медианой 27 000 грн.

Директор с/х предприятия — 234 резюме с медианой 26 500 грн.

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