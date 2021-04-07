0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Потребительские настроения украинцев ухудшились

Потребительские настроения украинцев ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2021 года составил 67,8 п., что на 1,3 п. ниже, чем в феврале.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

«Незначительное сокращение индикатора связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок», – говорится в исследовании.

Индекс текущего положения (ИТП) снизился на 5,5 п. и составляет 58,9. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

  • индекс текущего личного материального положения составил 54,8, что на 3,9 п. ниже уровня этого индекса в феврале;
  • индекс целесообразности крупных покупок снизился на 7,2 п. и установился на отметке 63,0.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте вырос незначительно и составляет 73,7. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения составляет 79,2, что на 1,6 п. выше уровня этого показателя в феврале;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года составляет 60,5 – почти не изменился по сравнению с прошлым периодом;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос на 2,7 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 81,4.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,6 п. и составляет 148,1.

Индекс инфляционных ожиданий стабилен и составляет 187,8.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 п. и составляет 134,3.


График: Info Sapiens

«Наибольшее падение было у индекса целесообразности делать крупные покупки – сокращение на 7 п. Такое падение, вероятно, является реакцией на рост заболеваемости COVID-19 и нежелание тратить деньги при этих условиях. Индекс целесообразности делать крупные покупки в Украине наиболее чувствителен, по сравнению с другими индексами, к динамике заболеваемости и введению карантина», – комментируют аналитики Info Sapiens.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.