Потребительские настроения украинцев ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2021 года составил 67,8 п., что на 1,3 п. ниже, чем в феврале.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

«Незначительное сокращение индикатора связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок», – говорится в исследовании.

Индекс текущего положения (ИТП) снизился на 5,5 п. и составляет 58,9. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения составил 54,8, что на 3,9 п. ниже уровня этого индекса в феврале;

индекс целесообразности крупных покупок снизился на 7,2 п. и установился на отметке 63,0.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте вырос незначительно и составляет 73,7. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения составляет 79,2, что на 1,6 п. выше уровня этого показателя в феврале;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года составляет 60,5 – почти не изменился по сравнению с прошлым периодом;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос на 2,7 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 81,4.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,6 п. и составляет 148,1.

Индекс инфляционных ожиданий стабилен и составляет 187,8.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 п. и составляет 134,3.



График: Info Sapiens

«Наибольшее падение было у индекса целесообразности делать крупные покупки – сокращение на 7 п. Такое падение, вероятно, является реакцией на рост заболеваемости COVID-19 и нежелание тратить деньги при этих условиях. Индекс целесообразности делать крупные покупки в Украине наиболее чувствителен, по сравнению с другими индексами, к динамике заболеваемости и введению карантина», – комментируют аналитики Info Sapiens.

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