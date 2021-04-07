Потребительские настроения украинцев ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2021 года составил 67,8 п., что на 1,3 п. ниже, чем в феврале.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
«Незначительное сокращение индикатора связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок», – говорится в исследовании.
Индекс текущего положения (ИТП) снизился на 5,5 п. и составляет 58,9. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте вырос незначительно и составляет 73,7. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,6 п. и составляет 148,1.
Индекс инфляционных ожиданий стабилен и составляет 187,8.
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 п. и составляет 134,3.
График: Info Sapiens
«Наибольшее падение было у индекса целесообразности делать крупные покупки – сокращение на 7 п. Такое падение, вероятно, является реакцией на рост заболеваемости COVID-19 и нежелание тратить деньги при этих условиях. Индекс целесообразности делать крупные покупки в Украине наиболее чувствителен, по сравнению с другими индексами, к динамике заболеваемости и введению карантина», – комментируют аналитики Info Sapiens.
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