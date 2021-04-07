Украинская авиация пополнилась еще одним мощным вертолетом (фото)

Авиация ВСУ пополнилась еще одним вертолетом Ми-8МТ. Авиационную машину передало государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон».

Специалисты несколько модернизировали и улучшили машину. Прежде всего было установлено украинскую систему активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства. Дополнительно вертолет оснастили двумя комплектами спутниковой навигационной системы, аварийным радиомаяком, радиолокационным ответчиком, твердотельным аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа.

Все вышеупомянутые модернизации позволяют выполнять полеты в соответствии с требованиями ІКАО (Международной организации гражданской авиации).



Также авиационная машина снабжена современным радиовысотомером, высоконадежной коротковолновой радиостанцией, системой десантирования в два потока через грузовые створки и авиационным поисковым прожектором. Специалисты отмечают, что вертолет сможет летать и в плохих погодных условиях, если его повторно модернизировать.

