0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 147 0

Нафтогаз переведет бытовых потребителей на фиксированный тариф

Нафтогаз переведет бытовых потребителей на фиксированный тариф

Клиенты Г К «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2021 года будут автоматически переведены на новый годовой тарифный план «Фиксированный».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Все существующие коммерческие Клиенты Г К „Нафтогаз Украины“, обслуживающиеся на тарифном плане „Месячный“, с 1-го мая будут автоматически переведены на тарифный план „Фиксированный“. Перевод не требует от Клиентов никаких активных действий, ничего дополнительного делать не нужно», — объясняют в компании.

Условия тарифного плана:

  • цена станет известна 25 апреля и будет опубликована на сайте gas.ua;
  • цена фиксируется на год — с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года включительно;
  • никаких предоплат или оплаты заранее. Как и раньше, оплачивать счета необходимо до 25 числа каждого месяца. Клиент платит только за потребленный объем газа по фиксированной цене;
  • тарифный план можно изменить. Клиент самостоятельно выбирает, менять ли «фиксированный» тарифный план на другой и когда это сделать;
  • «Фиксированный» тарифный план доступен для получателей льгот и субсидий.

Читайте также: Цена газа: Шмыгаль поручил наработать оптимальную модель на рынке

Также в Нафтогазе отметили, что процесс передачи данных счетчика и получения счетов не изменится.

Если у клиента тарифный план «Годовой», подключенный еще в прошлом году:

  • для таких потребителей условия не меняются, как и цена на газ. Цена на газ составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м соответствии с условиями заключенных договоров и сроком до их окончания.

Как сменить тарифный план «фиксированный» на другой:

  • сменить тарифный план можно онлайн (в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте), позвонив в контакт-центр или в центрах обслуживания компании;
  • впоследствии изменить тарифный план можно будет также с помощью голосового меню в автоматическом режиме, позвонив в контакт-центр;
  • газопоставщик отмечает, что не ограничивает клиентов в количестве и частотности переходов от одного тарифного плана к другому. Но в соответствующем постановлении НКРЭКУ (№ 572 от 07.04.2021 г.) речь идет о том, что каждый поставщик самостоятельно принимает решение относительно ограничений с точки зрения частоты и количества изменения тарифных планов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.