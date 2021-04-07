Нафтогаз переведет бытовых потребителей на фиксированный тариф

Клиенты Г К «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2021 года будут автоматически переведены на новый годовой тарифный план «Фиксированный».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Все существующие коммерческие Клиенты Г К „Нафтогаз Украины“, обслуживающиеся на тарифном плане „Месячный“, с 1-го мая будут автоматически переведены на тарифный план „Фиксированный“. Перевод не требует от Клиентов никаких активных действий, ничего дополнительного делать не нужно», — объясняют в компании.

Условия тарифного плана:

цена станет известна 25 апреля и будет опубликована на сайте gas.ua;

цена фиксируется на год — с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года включительно;

никаких предоплат или оплаты заранее. Как и раньше, оплачивать счета необходимо до 25 числа каждого месяца. Клиент платит только за потребленный объем газа по фиксированной цене;

тарифный план можно изменить. Клиент самостоятельно выбирает, менять ли «фиксированный» тарифный план на другой и когда это сделать;

«Фиксированный» тарифный план доступен для получателей льгот и субсидий.

Читайте также: Цена газа: Шмыгаль поручил наработать оптимальную модель на рынке

Также в Нафтогазе отметили, что процесс передачи данных счетчика и получения счетов не изменится.

Если у клиента тарифный план «Годовой», подключенный еще в прошлом году:

для таких потребителей условия не меняются, как и цена на газ. Цена на газ составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м соответствии с условиями заключенных договоров и сроком до их окончания.

Как сменить тарифный план «фиксированный» на другой:

сменить тарифный план можно онлайн (в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте), позвонив в контакт-центр или в центрах обслуживания компании;

впоследствии изменить тарифный план можно будет также с помощью голосового меню в автоматическом режиме, позвонив в контакт-центр;

газопоставщик отмечает, что не ограничивает клиентов в количестве и частотности переходов от одного тарифного плана к другому. Но в соответствующем постановлении НКРЭКУ (№ 572 от 07.04.2021 г. ) речь идет о том, что каждый поставщик самостоятельно принимает решение относительно ограничений с точки зрения частоты и количества изменения тарифных планов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫