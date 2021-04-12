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В Китае представили новый бюджетный аналог Toyota Tundra (фото)

Компания ZX Auto показала новый флагманский пикап под заводским индексом ZTE G9. Новинку по своим габаритам и характеристикам можно сравнить с легендарной Toyota Tundra.

Напомним, в модельном ряду ZX Auto уже есть аналог японского пикапа под названием ZX Terralord, но ZTE G9 будет немного крупнее и получит более агрессивный дизайн.

Судя по снимкам, рамный грузовой внедорожник сможет похвастаться оригинальной головной оптикой с несколькими секциями светодиодных ДХО, а также массивной радиаторной решеткой.

Моторная гамма модели пока не раскрывается. Отметим, что под капотом ZX Terralord устанавливается 2,4-литровый турбомотор 4K22D4T мощностью 218 л.с. от компании Mitsubishi Motors или 2,5-литровый 129-сильный турбодизель Isuzu. Привод – задний или полный с муфтой BorgWarner и блокировками дифференциалов.

Известно, что в арсенале новинки значатся: система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, продвинутый мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и камеры кругового обзора.

Официальная премьера модели состоится на автосалоне в Шанхае 19 апреля.

По материалам MMR
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