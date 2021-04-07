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«Центрэнерго» направит «Электротяжмашу» беспроцентных 30 млн грн для выплаты зарплат

«Центрэнерго» направит «Электротяжмашу» беспроцентных 30 млн грн для выплаты зарплат

ПАО «Центрэнерго» предоставит госпредприятию «Завод «Электротяжмаш» беспроцентную финансовую помощь в размере 30 млн грн для выплаты долгов по заработной плате с возвратом до 31 мая 2021 года.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соотношение предельной стоимости сделки к стоимости активов «Центрэнерго» в соответствии с данными последней годовой финансовой отчетности составляет 0,28%.

Стоимость активов «Центрэнерго» составляет 10,567 млрд грн.

Напомним, в октябре 2019 года Минэкономики передало «Электротяжмаш» на приватизацию, хотя ранее предприятие входило в список стратегических. «Электротяжмаш» подлежит преобразованию в акционерное общество (АО) в процессе приватизации согласно распоряжению правительства № 248-р от 31 марта. ФГИ в плане приватизации на текущий год задекларировал аукцион по продаже единого имущественного комплекса «Электротяжмаша».

Объем долгов по зарплате на «Электротяжмаше» составлял 40 млн грн.

ГП «Завод «Электротяжмаш» специализируется на производстве гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

В январе-сентябре 2020 года завод нарастил убыток в 12,7 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года до 360,97 млн грн. Чистый доход сократился в 2,2 раза до 635,4 млн грн.

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По материалам The page
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