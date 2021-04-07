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Microsoft покупает разработчика искусственного интеллекта Nuance за 20 миллиардов долларов

Microsoft покупает разработчика искусственного интеллекта Nuance за 20 миллиардов долларов

Техгигант Microsoft покупает за 19,6 миллиарда долларов компанию Nuance Communications, которая работает с искусственным интеллектом и распознаванием речи – компания хочет увеличить присутствие на рынке здравоохранения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Поглощение Nuance позволит Microsoft увеличить свое присутствие на рынке здравоохранения, а именно в части применения искусственного интеллекта. До сделки компании сотрудничали в течение двух лет.

Акции Nuance Communications в этом году выросли на 3,4%. Разработки данной компании легли в основу ассистента от Apple – Siri. Капитализация компании – около 13 миллиардов. В прошлом году она получила 1,5 миллиарда долларов прибыли.

Microsoft покупает 350 миллионов акций Nuance, 56 долларов каждая. По данным компании, приобретение сократит доходы Microsoft на 1% в этом году и повлечет рост уже в следующем году.

Техкомпания стремится разработать такое программное обеспечение, которое бы избавило врачей от необходимости записывать слова пациентов и могло помочь лучше прогнозировать потребности последних. Это является одним из аспектов, над которым компании работали в течение двух лет.

Поскольку ИИ учится распознавать речь и делать прогнозы, со временем разработчики могут создать технологию, которая упростит поиск по ключевым словам в медкартах и улучшит точность медицинских прогнозов.

Другое направление, по которому работали компании – телемедицина.

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По материалам Економічна Правда
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