Microsoft покупает разработчика искусственного интеллекта Nuance за 20 миллиардов долларов

Техгигант Microsoft покупает за 19,6 миллиарда долларов компанию Nuance Communications, которая работает с искусственным интеллектом и распознаванием речи – компания хочет увеличить присутствие на рынке здравоохранения.
Об этом сообщает Bloomberg.
Поглощение Nuance позволит Microsoft увеличить свое присутствие на рынке здравоохранения, а именно в части применения искусственного интеллекта. До сделки компании сотрудничали в течение двух лет.
Акции Nuance Communications в этом году выросли на 3,4%. Разработки данной компании легли в основу ассистента от Apple – Siri. Капитализация компании – около 13 миллиардов. В прошлом году она получила 1,5 миллиарда долларов прибыли.
Microsoft покупает 350 миллионов акций Nuance, 56 долларов каждая. По данным компании, приобретение сократит доходы Microsoft на 1% в этом году и повлечет рост уже в следующем году.
Техкомпания стремится разработать такое программное обеспечение, которое бы избавило врачей от необходимости записывать слова пациентов и могло помочь лучше прогнозировать потребности последних. Это является одним из аспектов, над которым компании работали в течение двух лет.
Поскольку ИИ учится распознавать речь и делать прогнозы, со временем разработчики могут создать технологию, которая упростит поиск по ключевым словам в медкартах и улучшит точность медицинских прогнозов.
Другое направление, по которому работали компании – телемедицина.
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