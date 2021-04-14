Мальта будет платить туристам до 200 евро за отдых в стране

Власти Мальты планируют выплачивать туристам до 200 евро за отдых в стране, чтобы возродить туристическую отрасль.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство туризма страны.
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Глава ведомства Клейтон Бартоло уточнил, что иностранные туристы смогут получить деньги при одном условии — если пробудут в стране не менее трех дней. Для этого нужно забронировать номер непосредственно через местный отель. Так, гостям пятизвездочных отелей заплатят по 200 евро, четырехзвездочных — по 150 евро, а в трехзвездочных — по 100 евро. При этом размер выплаты увеличится на 10%, если турист забронирует номер на острове Гозо, входящем в Мальтийский архипелаг и являющемся территорией Мальты.
«Схема направлена на то, чтобы поставить отели Мальты в очень конкурентоспособные позиции по мере восстановления международного туризма», — пояснил Бартоло.
Он добавил, что большинство карантинных ограничений на острове планируется отменить до 1 июня. Власти Мальты рассчитывают, что в этом году страну посетят 35 тысяч туристов.
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