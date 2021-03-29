В марте автопроизводство в Украине выросло в 2,5 раза

В марте 2021 года предприятия украинского автопрома выпустили 722 единицы автотранспортных средств — это в 2,5 раза больше по сравнению с мартом прошлого года и на 43,5% больше относительно февраля 2021 года.

Об этом говорят данные Укравтопрома.

Выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в 2,7 раза, а к февралю 2021 года — на 48% и составил 665 ед.

«Годом ранее статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод — „Еврокар“. Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года», — сказано в сообщении.



График: Укравтором

Производство автобусов выросло на 37,5% до 55 шт.

«В мартовской статистике по коммерческим автомобилям, как и в прошлом году, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии „Черкасский автобус“. Всего в первом квартале 2021 года в Украине было изготовлено 1829 ед. автотранспортных средств, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавили в Укравтопроме.

Статистика за март:

легковых автомобилей — 1690 шт. (+43%);

коммерческих — 6 шт. (-50%);

автобусов — 133 шт. (-24%).

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