Сколько стоит принять ванну в разных уголках Украины (инфографика)

Во сколько обойдется принять ванную в разных уголках Украины? Если учитывать, что объем стандартной ванны составляет 140 литров. Тарифы на воду взято из официальных сайтов Минрегиона и НКРЭКУ.
При этом учтена стоимость только горячей воды. Получается, что в среднем принять ванну в Украине не так и дорого — 13 гривен.
Дороже за приятную процедуру придется заплатить жителям Луцкой и Ровенской областей. Там полная ванна горячей воды будет стоить почти 15 гривен.
На несколько копеек дешевле заплатят жители Черниговской и Донецкой областей.
Дешевле понежиться в ванной можно в Одесской области. Там 140 литров воды будут стоить около 10 гривен 52 копейки.
Немного дороже будет стоить горячая ванна в Херсонской и Ивано-Франковской областях. Соответственно 11 гривен 54 копейки и 11 гривен 57 копеек. Жители столицы смогут порелаксировать за 13 гривен 70 копеек.
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