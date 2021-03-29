Коммунальные услуги за год выросли почти на 40%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).Об этом сообщает Госстат..
Читайте также: Две трети украинцев заметили рост тарифов на коммуналку
Население уплатило в феврале за жилищно-коммунальные услуги 24,9 млрд (91,3% начисленных за этот период сумм).
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2021 года составила 82,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
скриншот Госстат
А киевляне накопили долг за потребленное тепло и горячую воду в размере почти 4,2 млрд грн.
Напомним, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 3 миллионов домохозяйств. Средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1483 гривны.
За неуплату за пользование жилищно-коммунальными услугами к должникам может применяться ответственность в форме взыскания пени, прекращения предоставления коммунальных услуг, выселения из жилья и обращения взыскания на недвижимость в соответствии с нормами законодательства.
Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2021 года выросли до 81 млрд грн — на 7,4 млрд грн. За что задолжали украинцы:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в общественном транспорте2 ч. назад - 508 3
Израиль ввел новые правила въезда для украинцевВчера, 14:16 - 1599 3
Польский банк выделил кредит в € 81,5 миллиона для строительства ІТ Park во ЛьвовеВчера, 17:21 - 821 3
В Раде хотят вернуть льготу на электроэнергию в 30-километровой зоне АЭСОколо часа назад - 75 2
Правительство изменило правила пересечения границы для украинцев9 ч. назад - 1705 2
Самые дорогие валюты мира (рейтинг 2021 года)Вчера, 18:55 - 6087 2
Какой валовой внешний долг накопила Украина и другие государстваВчера, 21:00 - 1791
Правительство изменило правила пересечения границы для украинцев9 ч. назад - 1705 2
Ryanair анонсировал 10 новых маршрутов из Львова в рамках обновленного летнего расписанияВчера, 17:00 - 1653 1
Польский банк выделил кредит в € 81,5 миллиона для строительства ІТ Park во ЛьвовеВчера, 17:21 - 821 3
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздухаПозавчера, 12:10 - 126
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 831 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2353 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1719 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1138