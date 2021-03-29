Коммунальные услуги за год выросли почти на 40%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).

Об этом сообщает Госстат.

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Население уплатило в феврале за жилищно-коммунальные услуги 24,9 млрд (91,3% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2021 года составила 82,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

скриншот Госстат

А киевляне накопили долг за потребленное тепло и горячую воду в размере почти 4,2 млрд грн.

Напомним, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 3 миллионов домохозяйств. Средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1483 гривны.

За неуплату за пользование жилищно-коммунальными услугами к должникам может применяться ответственность в форме взыскания пени, прекращения предоставления коммунальных услуг, выселения из жилья и обращения взыскания на недвижимость в соответствии с нормами законодательства.

Справка Finance.ua:

Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2021 года выросли до 81 млрд грн — на 7,4 млрд грн. За что задолжали украинцы:

за поставку и распределение природного газа — 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн в месяц);

поставку тепловой энергии и горячей воды — 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн);

поставку и распределение электрической энергии — 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн);

централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,9 млрд грн (+200 млн грн);

управление многоквартирным домом — 5,3 млрд грн (+200 млн грн);