0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Падение экономики Украины ускорилось в начале 2021 года

Падение экономики Украины ускорилось в начале 2021 года

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-феврале 2021 года, по оценке, сократился на 2,8%. Это больше, чем в январе текущего года (2,6%).

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

По оценке министерства, сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) в январе-феврале составило 4,2% (на 4,0% в январе). Негативный вклад в динамику СИП сформировали практически все ключевые ВЭД, кроме внутренней торговли.


График: Минэкономики

Как отмечается в обзоре, ослабление противоэпидемиологических ограничений с переходом к нормам адаптивного карантина в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности отдельных субъектов экономической деятельности.


График: Минэкономики

«Однако изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощенность производителей действием перманентных карантинных мер и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности», — говорится в документе.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.