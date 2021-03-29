Падение экономики Украины ускорилось в начале 2021 года

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-феврале 2021 года, по оценке, сократился на 2,8%. Это больше, чем в январе текущего года (2,6%).
Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.
По оценке министерства, сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) в январе-феврале составило 4,2% (на 4,0% в январе). Негативный вклад в динамику СИП сформировали практически все ключевые ВЭД, кроме внутренней торговли.
График: Минэкономики
Как отмечается в обзоре, ослабление противоэпидемиологических ограничений с переходом к нормам адаптивного карантина в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности отдельных субъектов экономической деятельности.
График: Минэкономики
«Однако изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощенность производителей действием перманентных карантинных мер и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности», — говорится в документе.
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