Уровень бедности среди работающих украинцев составил 42,4%

По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Заведующий сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году не ожидается улучшения ситуации. По ее словам, нужно наработать новый комплексный документ, решить проблему межсекторного взаимодействия и учитывать процессы децентрализации.

Председатель Комитета Галина Третьякова отметила, что целью проведения слушаний является анализ и обсуждение результатов реализации Стратегии преодоления бедности, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины в марте 2016 года, и наработки предложений к проекту нового документа.

По словам Галины Третьяковой, стратегия преодоления бедности включает несколько важных направлений:

Первое – расширение доступа населения к продуктивной занятости и рост доходов.

Второе направление – доступ населения к социальным услугам и инфраструктуре.

Третье направление – минимизация бедности социально уязвимых слоев населения. К ним относятся дети, подростки, лица старше 75-ти лет, не работающие пенсионеры.

По ее мнению, важным шагом является монетизация субсидий, увеличение размера пособия для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Но актуальным вопросом остаются доступ к медицинским услугам сельского населения, обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью и другие.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, в 2019 году две трети украинцев считали себя бедными. 33,6% – относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса; средним классом считают себя 1,1% граждан.

По данным Министерства социальной политики, в 2019-м году в Украине за чертой бедности проживали 38,5% населения. Но бедность в нашем Министерстве определяют несколько иначе, чем во Всемирном банке. В этом году уровень бедности может вырасти до 45%.

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