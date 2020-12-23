Уровень бедности среди работающих украинцев составил 42,4%

По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.
Заведующий сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году не ожидается улучшения ситуации. По ее словам, нужно наработать новый комплексный документ, решить проблему межсекторного взаимодействия и учитывать процессы децентрализации.
Председатель Комитета Галина Третьякова отметила, что целью проведения слушаний является анализ и обсуждение результатов реализации Стратегии преодоления бедности, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины в марте 2016 года, и наработки предложений к проекту нового документа.
По словам Галины Третьяковой, стратегия преодоления бедности включает несколько важных направлений:
По ее мнению, важным шагом является монетизация субсидий, увеличение размера пособия для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Но актуальным вопросом остаются доступ к медицинским услугам сельского населения, обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью и другие.
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