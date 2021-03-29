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Портфель лизинговых сделок за 2020 год вырос на 36% - НБУ

Портфель лизинговых сделок за 2020 год вырос на 36% - НБУ

Портфель лизинговых сделок на рынке Украины вырос на 36% в течение 2020 года и достиг 52 947 млн. грн.

Об этом сообщила Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей» исходя из статистических данных, недавно обнародованных НБУ.

  • Доля лизинговых и финансовых компаний в портфеле составляет 79%, объем портфеля этих игроков на рынке вырос на 45%.
  • Доля же банков в портфеле составила 21%, объем портфеля банков вырос на 10%.

В течение 2020 года продолжалась тенденция к уменьшению доли банков в лизинговом портфеле. Несмотря на сложные условия коронакризиса, портфель лизинговых и финансовых компаний имел положительную динамику во всех кварталах 2020 года, кроме второго. В третьем квартале 2020 года портфель получил прирост на 44,4%, а в четвертом квартале тенденция к росту закрепилось последующим приростом в 11,2%.

Общий объем рынка финансового лизинга по результатам прошлого года составил 32 764 млн. Такой уровень свидетельствует об уменьшении объема рынка на 3,8% к предыдущему году. Таким образом рынок финансового лизинга продолжает опережать динамику экономики Украины в целом, ведь по официальным данным ВВП Украины за тот же период упало на 4,2%.

Локомотивом рынка остается сегмент лизинговых и финансовых компаний. Их доля на рынке составила 80% от объема нового бизнеса за 2020 год и выросла на 3 п. п. в течение года. Стоимость новых сделок этих игроков на рынке составила 26 058 млн. и уменьшилась лишь на 0,7%.

Самыми активными среди всех игроков на рынке остаются именно лизинговые компании. Они заключили 93% от стоимости всех соглашений в 2020 году, которые пришлись на лизинговые и финансовые компании, и таким образом обеспечили львиную долю бизнеса.

Стоимость новых сделок банков в 2020 году составила 6 707 млн. грн, что указывает на ее уменьшение на 14% по сравнению с предыдущим годом. Доля банков на рынке составила 20%.

Последний квартал стал самым успешным для рынка в 2020 году, в котором прирост составил 60% к предыдущему кварталу. При этом стоимость новых сделок финансовых и лизинговых компаний увеличилась на 112%, а банков – на 44%. Рост рынка наблюдается уже два квартала подряд, ведь в 3 квартале прирост составил также впечатляющие 49%. Лизинговый рынок продолжает набирать обороты.

*Основными источниками финансирования для лизинговых компаний в 2020 году стали авансовые платежи (30%), кредиты банков (28%) и собственный капитал лизинговых компаний (27%). Постепенно появляются и новые инструменты финансирования, такие как выпуск ценных бумаг, доля которых составила 3%.

Финансовые компании на 56% финансировали свою деятельность за счет выпуска ценных бумаг.
Самым популярным предметом лизинга в отчетном году была сельскохозяйственная техника и оборудование, чья доля в стоимости сделок, заключенных за период, составила 27%. Значительные доли также имели легковые автомобили (19%), другой транспорт (12%), грузовой транспорт (10%).

Отрасли. По отраслям сельское хозяйство также показало наибольший спрос на лизинговые услуги. Сделки с клиентами в этой области составили 28% от общей стоимости. Весомую долю также имела транспортная отрасль (20%). Другие отрасли заняли менее 10%.

Также в 2020 году чаще всего заключались соглашения сроком действия от 3 до 5 лет. Доля таких сделок составляла 37% от общей стоимости сделок, заключенных за период. Частыми также были соглашения сроком действия от 2 до 3 лет (26%) и от 1 до 2 лет (23%).

По материалам Finance.UA
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