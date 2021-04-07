Forbes назвал самых молодых миллиардеров мира (фото)

Самым молодым миллиардером 2021 года по версии Forbes стал 18-летний Кевин Дэвид Леманн. Его состояние оценивается в $3,3 млрд.

Леманн занял первую строчку в этом рейтинге после того, как официально унаследовал 50% акций своего отца в немецкой сети аптек Drogerie Markt. Его отец, Гюнтер Леманн, передал сыну долю, когда ему было 14 лет, но тот не мог ею распоряжаться до 18-летия.

В прошлом году самым молодым миллиардером была младшая представительница семейства Кардашьян-Дженнер Кайли Дженнер. Однако летом 2020 года, уже после публикации рейтинга, Forbes пересчитал оценку ее состояния с учетом новой информации и лишил ее статуса миллиардера. В этом году она не вошла в список.

Самым молодым self-made миллиардером в рейтинге Forbes стал 26-летний создатель и руководитель компании-разработчика лидаров для беспилотных автомобилей Luminar Остин Расселл.



Остин Расселл

Он основал этот стартап в 17 лет, а в прошлом году акции компании разместили на Nasdaq с помощью слияния со SPAC-компанией (special purpose acquisition company — публичная компания, которая создается специально для вывода на биржу другой непубличной компании. — Forbes). После выхода на биржу оценка компании превысила $3 млрд.

Джон Коллисон, 29 лет. Состояние: $3,2 млрд. Место в рейтинге Forbes: 616. Источник состояния: Stripe. Страна: Ирландия.



Джон Коллисон

Основатель и президент платежной системы Stripe Джон Коллисон — единственный миллиардер до 30 лет, чье состояние выросло за год, да еще и на 52,4%. Компанию Spripe Джон и его брат Патрик (ему уже больше 30 лет) основали в 2010 году. Программированием Коллисоны увлекались с детства и даже устраивали соревнования, чтобы отточить навыки. В сентябре 2018 года Stripe объявила о раунде финансирования в размере $245 млн исходя из оценки $20,25 млрд. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.

Густав Магнар Витзе, 26 лет. Состояние: $2,3 млрд. Место в рейтинге Forbes: 908. Источник состояния: производство рыбы. Страна: Норвегия.



Густав Магнар Витзе

Молодой норвежский миллиардер Густав Магнар Витзе владеет примерно половиной компании отца Salmar ASA — одного из крупнейших производителей лосося в мире. Долю 47% отец Густав Витзе подарил сыну в 2013 году. Витзе-старший по-прежнему управляет компанией, в то время как Густав Магнар набивает руку в бизнесе, инвестируя в недвижимость и технологические стартапы. В 2020 году пакет акций компании Витзе-младшего подешевел на 23,3%, и состояние 26-летнего миллиардера снизилось на $700 млн.

Жонатан Квок, 28 лет. Состояние: $2 млрд. Место в рейтинге Forbes: 1063. Источник состояния: недвижимость. Страна: Гонконг (специальный административный район)

Джонатан Квок — младший сын покойного Уолтера Квока, бывшего председателя правления крупнейшего в Гонконге застройщика Sun Hung Kai Properties. Уолтер покинул этот пост в 2008 году после корпоративного конфликта со своими братьями. После его смерти в 2018 году сыновьям Джонатану и Джеффри отошла компания Empire Group Holdings, которую отец создал после того, как ушел из Sun Hung Kai Properties.

Эван Шпигель, 29 лет. Состояние: $1,9 млрд. Место в рейтинге Forbes: 1135. Источник состояния: Snapchat. Страна: США.



Эван Шпигель

По сравнению с другими молодыми миллиардерами основатель Snapchat Эван Шпигель потерял немного. Его состояние по сравнению с 2019 годом сократилось всего на 9,5% ($200 млн). Шпигель основал Snapchat (приложение для обмена самоуничтожающимися фото- и видеосообщениями) вместе с одногруппником по Стэнфорду Бобби Мерфи. В 2013 году партнеры отклонили предложение Facebook: Цукерберг был готов купить Snapchat за $3 млрд. Шпигель вырос в Лос-Анджелесе и женился на супермодели Миранде Керр летом 2017 года.

Александра Андресен, 23 года. Состояние: $1,1 млрд. Место в рейтинге Forbes: 1851. Источник состояния: инвестиции. Страна: Норвегия.



Александра Андресен

Александра и ее старшая сестра Катарина — наследницы основателя инвесткомпании Ferd Йохана Андресена. Девушки вошли в глобальный список миллиардеров после того, как отец передал им по 42% в компании. Компанией по-прежнему управляет Андресен-старший, сохранивший в ней 70% голосов благодаря системе акций двух классов. В 2020-м пакет акций Александры в Ferd подешевел на 21,4%, и ее состояние снизилось на $300 млн. Александра — трехкратный чемпион Норвегии по юношеской верховой езде.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr