Нью-Йорк потерял первенство среди городов с наибольшим количеством миллиардеров

Городом с самым большим в мире количеством миллиардеров впервые в истории стал Пекин. По итогам прошлого года там проживали 100 миллиардеров, что на одного больше, чем в Нью-Йорке.

Об этом свидетельствуют данные списка миллиардеров Forbes.

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Отмечается, что за год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера, тогда как в Нью-Йорке – только семеро. При этом население Пекина составляет 21 млн человек, в 2,5 раза больше, чем в Нью-Йорке (8,4 млн).

Самый богатый житель Пекина – Чжэн Иминь, основатель компании ByteDance, владельца TikTok. Его состояние – $35,6 млрд. В Нью-Йорке самый богатый – экс-мэр города и бизнесмен Майкл Блумберг с состоянием $59 млрд.

В то же время в целом США по-прежнему остаются лидером по количеству миллиардеров (724 человека). Китай, учитывая Гонконг и Макао, занимает второе место (698). При этом за последний год в Китае появились рекордные 210 новых миллиардеров. Следующие в списке – Индия (140), Германия (136) и Россия (117).