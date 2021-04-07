Украинский рынок инфлюенс-маркетинга превысил 336 млн грн — исследование

В 2020 году объем украинского рынка инфлюенс-маркетинга составил 336,8 млн грн.

Об этом говорится в результатах исследования IAB Ukraine.

При этом, объем прямых продаж составляет 114,518 млн грн, еще 144,832 млн грн приходится на пул агентств-участников, а остальные 77,468 млн грн – на агентства вне пула.

Как отметила руководитель Комитета по вопросам инфлюенс-маркетинга IAB Ukraine Вера Сливинская, это первая подобная оценка украинского рынка инфлюенс-маркетинга.

«Еще пять лет назад мало кто из компаний и игроков рекламного рынка воспринимал сотрудничество брендов и блоггеров серьезно. Однако сегодня факты и цифры говорят сами за себя: инфлюенсеры вошли в постоянный коммуникационный микс большинства ведущих рекламодателей, а оценка рынка иллюстрирует, что блоггеры успешно конкурируют за бюджеты с другими медиа», – считает Сливинская.

В оценке приняли участие следующие компании: МоkСо, TWIGA, Burda Media, AMS, Sasquat, NSG, Publicis Groupe, Media Maker (Dentsu Ukraine), MediaHead, VIVID, AIR Media-Tech, RAZOM GROUP, OMD OM group, WhyNot, Enot.

Оценка отражает объем бюджетов, которые рекламодатели готовы потратить на рекламу у блоггеров-инфлюенсеров.

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