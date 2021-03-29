НБУ оштрафовал четыре кредитных союза

Национальный банк применил штрафные санкции к четырем кредитным союзам за нарушения.

По данным НБУ, меры воздействия применены 2 апреля за непредоставление информации в установленный срок по письменным требованиям регулятора.

Нацбанк оштрафовал следующие кредитные союзы:

«Экспресс Кредит Юнион» – на 6800 грн;

«Альянс» – на 1700 грн;

«Золотой Век» – на 1700 грн;

«Офицерский кредитный союз» – на 1700 грн.

В 2020 году кредитные союзы оказались самыми уязвимыми к коронакризису из-за снижения платежеспособности заемщиков и законодательного запрета на начисление штрафов за несвоевременное обслуживание займов.

В частности, доля просроченных более чем на 90 дней кредитов за год выросла более чем в два раза, отчисления в резервы под кредитные убытки существенно увеличились в конце года.