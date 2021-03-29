SoftBank инвестировал $2,8 млрд в норвежскую робототехническую компанию AutoStore4

Японский технологический конгломерат SoftBank приобрел 40% норвежской компании по автоматизации складских помещений AutoStore за $2,8 млрд у американской группы прямых инвестиций Thomas H Lee Partners и шведской венчурной компании EQT.
Как сообщает CNBC, соглашение оценивает AutoStore в $7,7 млрд.
«Мы рассматриваем AutoStore как ведущую технологию, которая обеспечивает быструю и экономичную логистику для компаний по всему миру, – заявил гендиректор и основатель SoftBank Масайоши Сон. – Мы надеемся на сотрудничество с AutoStore для активного расширения на конечные рынки и регионы».
AutoStore, основанная Ингваром Хогналандом, разработала технологию, которая позволяет роботам максимизировать пространство для хранения на складах.
Компания сообщает, что развернула 20 000 своих роботов на 600 площадках в 35 странах и что ее технология позволяет клиентам хранить вчетверо больше товаров в одном и том же пространстве. Среди клиентов AutoStore – американский розничный продавец электроники Best Buy, шведская телекоммуникационная компания Siemens и британская сеть продуктовых магазинов Asda.
Карл Йохан Лиер, президент и главный исполнительный директор AutoStore, заявил, что поддержка SoftBank поможет ему расти в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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