Капитализация крипторинка впервые превысила $2 триллиона

Впервые общая стоимость криптовалютного рынка превысила отметку в два триллиона долларов США.
Об этом сообщает CNBC.
По данным аналитического портала CoinGecko, в общем капитализация крипторынка увеличилась вдвое за последний месяц.
Сейчас самая популярная криптовалюта Bitcoin отвечает за более 50% капитализации всего крипторынка. За последний год ее стоимость выросла более чем на 100%. В прошлом месяце Bitcoin установил новый рекорд себестоимости на уровне свыше 61 тысячи долларов США.
Отмечается, что вторая криптовалюта Ethereum также демонстрирует значительный рост. Так, за прошлый год она выросла в себестоимости более чем 180%. Сегодня, 6 апреля, криптовалюта даже обновила свой рекорд на уровне в 2151 доллар США.
Как сообщал Укринформ, международная электронная платежная система PayPal добавила новую функцию, которая позволяет клиентам из США использовать криптовалюту для приобретения определенных товаров в интернете.
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