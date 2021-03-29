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Худший квартал с конца 2016-го: что произошло с ценами на золото в январе-марте

Худший квартал с конца 2016-го: что произошло с ценами на золото в январе-марте

I квартал 2021 года оказался для рынка золота худшим с конца 2016-го. По итогам последних трех месяцев «желтый металл» подешевел на 9,6%. По итогам марта фьючерсы на драгоценный металл просели на 0,8%.

Ключевой причиной снижения золотых котировок в Commerzbank называют повышение аппетита к риску со стороны инвесторов. По мнению экспертов, в условиях, подобных тем, которые сохраняются на рынке, золоту будет сложно «вернуть утраченное».

Также падению стоимости золота в I квартале способствовали такие факторы, как рост курса доллара и рекордное повышение доходности гособлигаций США.

Что же касается серебра, то металл в прошлом месяце подешевел на 7,2%, тогда как по итогам января-марта упал в цене на 7,1%.

Напомним, по мнению аналитиков Capital Economics, к концу 2021 года за унцию золота будут давать $1600, тогда как стоимость серебра, как ожидается, упадет до $20, а цена платины снизится до $900. В то же время, эксперты прогнозируют рост стоимости палладия до $2700 за унцию за счет дефицита данного драгоценного металла.

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По материалам ua-banker
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