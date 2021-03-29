В прошлом году в Украине удалось удержать дефицит бюджета на уровне 5,2% ВВП — Минфин

В прошлом году правительству удалось удержать дефицит госбюджета в пределах 5,2% ВВП, или 217,6 млрд грн, что на 81 млрд грн меньше запланированного.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«Правительству удалось добиться выполнения бюджетных показателей в пределах запланированных законом объемов, в том числе удержать дефицит госбюджета в пределах предельного показателя. Фактический дефицит составил 217,6 млрд грн, или 5,2% ВВП, что на 81 млрд грн меньше запланированного», — говорится в сообщении.
Инфографика: Минфин
В течение 2020 года удалось привлечь на финансирование бюджета 382,3 млрд грн через размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом, средневзвешенная процентная ставка по размещенным ОВГЗ составляла 7,8% годовых и снизилась на 5,2 в. п. против 2019 года.
Минфину удалось привлечь для Украины средства на как можно более выгодных условиях, а именно — возобновить эффективное взаимодействие с международными финансовыми организациями и странами-партнерами, от которых в прошлом году поступило 98,9 млрд грн против 1,1 млрд грн в 2019 году ($ 2,1 млрд — первый транш от МВФ в рамках программы «Стенд-бай», 1,1 млрд евро — предоставление макрофинансовой помощи от ЕС).
Министерство проводило активную работу с международными инвесторами, не только проводя размещение еврооблигаций (115 млрд грн в 2020 году против 39 млрд грн в 2019 году), но и продолжая проведение активных операций с государственным долгом и начав операции с государственными деривативами, что было положительно оценено международным сообществом.
Отмечается, что Украина стала единственным государством в мире, которому международные рейтинговые агентства Moody’s Investors Service и Rating and Investment Information (R&I) повысили кредитный рейтинг во время пандемии COVID-19.
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