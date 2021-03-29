0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

В прошлом году в Украине удалось удержать дефицит бюджета на уровне 5,2% ВВП — Минфин

В прошлом году в Украине удалось удержать дефицит бюджета на уровне 5,2% ВВП — Минфин

В прошлом году правительству удалось удержать дефицит госбюджета в пределах 5,2% ВВП, или 217,6 млрд грн, что на 81 млрд грн меньше запланированного.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Правительству удалось добиться выполнения бюджетных показателей в пределах запланированных законом объемов, в том числе удержать дефицит госбюджета в пределах предельного показателя. Фактический дефицит составил 217,6 млрд грн, или 5,2% ВВП, что на 81 млрд грн меньше запланированного», — говорится в сообщении.


Инфографика: Минфин

В течение 2020 года удалось привлечь на финансирование бюджета 382,3 млрд грн через размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом, средневзвешенная процентная ставка по размещенным ОВГЗ составляла 7,8% годовых и снизилась на 5,2 в. п. против 2019 года.

Минфину удалось привлечь для Украины средства на как можно более выгодных условиях, а именно — возобновить эффективное взаимодействие с международными финансовыми организациями и странами-партнерами, от которых в прошлом году поступило 98,9 млрд грн против 1,1 млрд грн в 2019 году ($ 2,1 млрд — первый транш от МВФ в рамках программы «Стенд-бай», 1,1 млрд евро — предоставление макрофинансовой помощи от ЕС).

Министерство проводило активную работу с международными инвесторами, не только проводя размещение еврооблигаций (115 млрд грн в 2020 году против 39 млрд грн в 2019 году), но и продолжая проведение активных операций с государственным долгом и начав операции с государственными деривативами, что было положительно оценено международным сообществом.

Отмечается, что Украина стала единственным государством в мире, которому международные рейтинговые агентства Moody’s Investors Service и Rating and Investment Information (R&I) повысили кредитный рейтинг во время пандемии COVID-19.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.