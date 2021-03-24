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Обновленная Subaru Outback выходит на рынок (фото)

Японская компания наконец привезла в Европу Subaru Outback.

Subaru представила Outback нового поколения почти 2 года назад на автосалоне в Нью-Йорке, но только сейчас универсал выходит в продажу на европейский рынок. Компания надеется улучшить показатели продаж прошлого года и уже в апреле дилеры бренда приступят к реализации модели. Однако, автомобиль отличается от того, который представлен в США.

Outback для США предлагается с 2,4-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 260 лошадиных сил, но в Европе модель будет доступна только с 2,5-литровым двигателем без наддува мощностью 180 л.с.

Subaru Outback

Он также может похвастаться переработанной бесступенчатой ​​трансмиссией (CVT), которая имитирует передаточные числа восьмиступенчатой ​​автоматической коробки передач, в то время как потеря мощности была уменьшена на 22% благодаря новой гидравлической системе и более низкой вязкости масла. Как и следовало ожидать от Subaru, Outback 2021 доступен в Европе и у него стандартный полный привод.


Subaru Outback

Новый Euro Outback — от более просторного салона до увеличенного дорожного просвета — обладает всеми улучшениями, которые мы изначально видели в модели для США. Кроме того, внутри стало тише, чем прежде, за счет улучшенной звукоизоляции лобового стекла и окон передних дверей. Крен кузова снизился на колоссальные 50% за счет перехода на платформу SGP с новыми усиленными кузовом и шасси.

Subaru Outback

По материалам MMR
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