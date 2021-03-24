Нафтогаз планирует открыть в Киеве еще 50 зарядных станций для электромобилей

Группа Нафтогаз и КГГА будут развивать инфраструктуру для электрокаров. Планируют открыть по меньшей мере 50 электрических зарядных станций в столице.
Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.
«Киев приветствует инициативы, призванные улучшить экологическую безопасность города, и продолжает воплощать масштабные проекты в этом направлении. Использование возобновляемых источников энергии благодаря увеличению количества зарядных станций для электрокаров будет способствовать уменьшению выбросов вредных газов от автомобильного транспорта, а следовательно — улучшению состояния атмосферного воздуха в Киеве, что является одним из приоритетных направлений развития города», — отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Зарядная станция уже работает на Бессарабской площади в центре столицы:
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