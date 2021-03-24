Нафтогаз планирует открыть в Киеве еще 50 зарядных станций для электромобилей

Группа Нафтогаз и КГГА будут развивать инфраструктуру для электрокаров. Планируют открыть по меньшей мере 50 электрических зарядных станций в столице.

Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.

«Киев приветствует инициативы, призванные улучшить экологическую безопасность города, и продолжает воплощать масштабные проекты в этом направлении. Использование возобновляемых источников энергии благодаря увеличению количества зарядных станций для электрокаров будет способствовать уменьшению выбросов вредных газов от автомобильного транспорта, а следовательно — улучшению состояния атмосферного воздуха в Киеве, что является одним из приоритетных направлений развития города», — отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Зарядная станция уже работает на Бессарабской площади в центре столицы:

там обустроили четыре паркоместа с зарядным комплексом типа EUA -2, который подходит для основных видов электромобилей мировых брендов;

-2, который подходит для основных видов электромобилей мировых брендов; среднее время зарядки одного автомобиля — до 2,5 часов;

рассчитаться водители могут банковской картой с помощью специального приложения на мобильном телефоне.

Справка Finance.ua:

Нафтогаз с 2020 года создает сеть электрозарядных станций в Киеве. Первые зарядные станции для авто были установлены на улице Богдана Хмельницкого, Кловском спуске и возле Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского (Жуляны).

В Украине «зеленые» номерные знаки получили более четырех тысяч владельцев электромобилей.

По состоянию на начало 2021 года в Украине насчитывалось 23,7 тыс. электромобилей.

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