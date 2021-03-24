В МВФ не советуют Украине возвращаться к контролируемым ценам на газ

Возвращение к контролю над ценами на природный газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, а также приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживания внедрения энергоэффективности.
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Об этом сказал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.
“Есть и будет значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходов на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства – идентифицировать их и предоставить им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета”, – отметил он.
Люнгман уточнил, что этот инструмент поддержки есть в форме программы субсидий домохозяйствам. “Мы поддерживаем эту программу”, – отметил глава представительства.
Он добавил, что другой вопрос является структурным – о том, какой наиболее эффективный способ организации газового рынка. “Начиная с 2015 года, осуществляются комплексные усилия для перехода к открытому и конкурентоспособному рынку газа и на оптовом, и на розничном уровне. Достигнут значительный прогресс, но абсолютно функциональный рынок бытового газа еще не создан. Предоставление домохозяйствам выбора между широким ассортиментом продуктов, включая контракты с фиксированной ценой, является одним из многих необходимых мероприятий”, – сказал Люнгман.
Говоря об электроэнергетическом секторе, глава представительства МВФ отметил, что финансовые дисбалансы в нем вызывают беспокойство, но предложил разделить этот вопрос на два: текущий финансовый дисбаланс и долгосрочная энергетическая безопасность Украины.
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