0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 92 0

В МВФ не советуют Украине возвращаться к контролируемым ценам на газ

В МВФ не советуют Украине возвращаться к контролируемым ценам на газ

Возвращение к контролю над ценами на природный газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, а также приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживания внедрения энергоэффективности.

Читайте также: Новые правила оплаты за газ с мая

Об этом сказал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Есть и будет значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходов на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства – идентифицировать их и предоставить им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета”, – отметил он.

Люнгман уточнил, что этот инструмент поддержки есть в форме программы субсидий домохозяйствам. “Мы поддерживаем эту программу”, – отметил глава представительства.

Он добавил, что другой вопрос является структурным – о том, какой наиболее эффективный способ организации газового рынка. “Начиная с 2015 года, осуществляются комплексные усилия для перехода к открытому и конкурентоспособному рынку газа и на оптовом, и на розничном уровне. Достигнут значительный прогресс, но абсолютно функциональный рынок бытового газа еще не создан. Предоставление домохозяйствам выбора между широким ассортиментом продуктов, включая контракты с фиксированной ценой, является одним из многих необходимых мероприятий”, – сказал Люнгман.

Говоря об электроэнергетическом секторе, глава представительства МВФ отметил, что финансовые дисбалансы в нем вызывают беспокойство, но предложил разделить этот вопрос на два: текущий финансовый дисбаланс и долгосрочная энергетическая безопасность Украины.

Справка Finance.ua:

  • Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах, и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться. С мая украинцы должны будут перейти на обязательные годовые контракты с поставщиками.
  • Сроки установки газовых счетчиков для домохозяйств перенесли с 2021-го до января 2023 года. У облгазов есть время, чтобы собрать с украинцев деньги на приборы учета, а у граждан — чтобы разобраться с объемами своего потребления.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.