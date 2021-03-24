В МВФ не советуют Украине возвращаться к контролируемым ценам на газ

Возвращение к контролю над ценами на природный газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, а также приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживания внедрения энергоэффективности.

Читайте также: Новые правила оплаты за газ с мая

Об этом сказал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Есть и будет значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходов на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства – идентифицировать их и предоставить им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета”, – отметил он.

Люнгман уточнил, что этот инструмент поддержки есть в форме программы субсидий домохозяйствам. “Мы поддерживаем эту программу”, – отметил глава представительства.

Он добавил, что другой вопрос является структурным – о том, какой наиболее эффективный способ организации газового рынка. “Начиная с 2015 года, осуществляются комплексные усилия для перехода к открытому и конкурентоспособному рынку газа и на оптовом, и на розничном уровне. Достигнут значительный прогресс, но абсолютно функциональный рынок бытового газа еще не создан. Предоставление домохозяйствам выбора между широким ассортиментом продуктов, включая контракты с фиксированной ценой, является одним из многих необходимых мероприятий”, – сказал Люнгман.

Говоря об электроэнергетическом секторе, глава представительства МВФ отметил, что финансовые дисбалансы в нем вызывают беспокойство, но предложил разделить этот вопрос на два: текущий финансовый дисбаланс и долгосрочная энергетическая безопасность Украины.

Справка Finance.ua:

Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах, и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться. С мая украинцы должны будут перейти на обязательные годовые контракты с поставщиками.

Сроки установки газовых счетчиков для домохозяйств перенесли с 2021-го до января 2023 года. У облгазов есть время, чтобы собрать с украинцев деньги на приборы учета, а у граждан — чтобы разобраться с объемами своего потребления.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr