Новые правила оплаты за газ с мая (инфографика)

С 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не долее чем до 31 марта 2021 г. предельная цена на газ регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 18 января 2021 г. № 25 и составляет 6,99 грн/куб.м.

Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах, и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться.

С мая украинцы должны будут перейти на обязательные годовые контракты с поставщиками.

Все потребители, которые ранее платили из месяца в месяц по текущей цене, в обязательном порядке будут переведены на базовую цену годового контракта:

Ранее сообщалось, что бытовых потребителей природного газа переводят к другому поставщику без их ведома из-за несовершенства информационной платформы оператора газотранспортной системы Украины.

Напомним, что с февраля 2021 года Министерство социальной политики Украины при содействии Группы «Нафтогаз» упростили процедуру смены газопоставщика для получателей льгот и субсидий.

Клиентам не нужно лично посещать или уведомлять Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячной цены газа, поскольку теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.

Справка Finance.ua:

Сроки установки газовых счетчиков для домохозяйств перенесли с 2021-го до января 2023 года. У облгазов есть время, чтобы собрать с украинцев деньги на приборы учета, а у граждан — чтобы разобраться с объемами своего потребления.

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