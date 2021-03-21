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Пенсионный фонд из-за льгот предпринимателям потерял 4 млрд грн — Лазебна

Пенсионный фонд из-за льгот предпринимателям потерял 4 млрд грн — Лазебна

В 2020 году Пенсионный фонд Украины недополучил 4 млрд грн из-за предоставления льгот физлицам-предпринимателям.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, для бизнеса ввели новую социальную программу помощи на детей, а также освободили предпринимателей 1 и 2 категории и других самозанятых от уплаты социального взноса.

При этом периоды неуплаты засчитали предпринимателям в страховой стаж.

“Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным”, — заявила глава Минсоцполитики.

Лазебная отметила, что, поддерживая пенсионеров, власть поддерживает доходы домохозяйства.

“Когда мы таргетировали целевые группы, то увидели, что в 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, поддерживая пенсионеров, мы поддерживаем доходы домохозяйства. Как потом оказалось, к таким же выводам пришли в других странах”, — добавила она.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров возобновил компенсации предпринимателям, пострадавшим из-за введения властями строгого карантина. Такие выплаты смогут получить в регионах красной зоны.
  • Как получить пособие. Нужно подать заявку на портале государственных услуг «Дія» и получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, местные власти смогут добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека.
По материалам РБК-Украина
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