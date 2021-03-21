Защитить права потребителя теперь можно с помощью чат-бота

Госпродспотребслужба в тестовом режиме запустила чат-бот.
Об этом пишет Госпродспотребслужбы.
Отныне украинцы могут пожаловаться на нарушение их прав в несколько кликов.
Для того чтобы оставить обращение, нужно:
По словам заместителя Председателя Госпродспотребслужбы Анатолия Вовнюка, после завершения тестового периода возможно совершенствование функционала чат-бота.
Чат-бот является одним из компонентов системы е-потребитель, внедрение которой было анонсировано недавно.
Воспользоваться чат-ботом можно в приложении Telegram по ссылке @derzhspozhivsluzhba_bot.
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