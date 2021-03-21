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Защитить права потребителя теперь можно с помощью чат-бота

Защитить права потребителя теперь можно с помощью чат-бота

Госпродспотребслужба в тестовом режиме запустила чат-бот.

Об этом пишет Госпродспотребслужбы.

Отныне украинцы могут пожаловаться на нарушение их прав в несколько кликов.

Для того чтобы оставить обращение, нужно:

  • указать данные заявителя, выбрать тип обращения (заявление, жалоба, предложение);
  • изложить суть вопроса;
  • после этого, в зависимости от сути обращения, необходимо ответить на дополнительные вопросы. К заявлению можно прилагать фото или документы.

По словам заместителя Председателя Госпродспотребслужбы Анатолия Вовнюка, после завершения тестового периода возможно совершенствование функционала чат-бота.

Чат-бот является одним из компонентов системы е-потребитель, внедрение которой было анонсировано недавно.

Воспользоваться чат-ботом можно в приложении Telegram по ссылке @derzhspozhivsluzhba_bot.

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По материалам Finance.UA
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