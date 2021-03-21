Как декларировать объекты недвижимости (инфографика)

К концу кампании декларирования осталась неделя. При заполнении раздела «Объекты недвижимости» в Реестре деклараций может возникнуть немало вопросов, которые, на первый взгляд, кажутся непонятными и сложными.

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Об особенностях электронного декларирования-2021 пишет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Что и как декларируется. В разделе «Объекты недвижимости» нужно указать сведения обо всех объектах недвижимости (в том числе о земельных участках), находящихся в собственности, владении или пользовании у вас или у членов вашей семьи.

Общие правила указания в декларации права собственности, владения и пользования объектов недвижимости:

Собственность. Декларируются все объекты, находящиеся в собственности (в том числе совместной), у вас или членов вашей семьи по состоянию на последний день отчетного периода.

Владение/пользование. Для владения и пользования действуют два правила:

Декларируются все объекты, которыми вы или члены вашей семьи владели/пользовались в течение не менее половины дней отчетного периода (непрерывно или совокупно).

Если вы заполняете любую из деклараций, которые охватывают весь год (ежегодная, кандидата на должность, после увольнения), то этот срок равен 183 дням. Однако, при подаче декларации перед увольнением такой срок будет именно половина дней отчетного периода. Например, если вы прекращаете деятельность 1 марта и подаете такую ​​декларацию, то половина отчетного периода равна 30 дням.

Декларируются все объекты, которыми вы или члены вашей семьи владели/пользовались по состоянию на последний день отчетного периода.

Даже если вы владели/пользовались имуществом менее половины дней отчетного года/периода, но по состоянию на последний день такого периода вы или члены вашей семьи владели/пользовались таким имуществом — его следует указать.

Как правильно указать стоимость объекта недвижимости. В декларации отмечается стоимость объекта на момент приобретения права на этот объект. Поэтому, при указании стоимости следует руководствоваться документами, на основании которых у вас или членов семьи возникло такое право. Это может быть стоимость по последней денежной оценке или стоимость, указанная в договоре, например, купли-продажи. Проводить оценку имущества для заполнения декларации не требуется.

Если объект недвижимости находится в аренде или на ином праве пользования у вас или у члена вашей семьи, его стоимость может быть указана в документе, который предоставляет вам право пользования этим объектом. Если в таком документе стоимость не указана — ставим пометку «Не известно».

Если объект недвижимости находится в вашей собственности или в собственности члена вашей семьи, но его стоимость на момент приобретения права вам неизвестна и ее невозможно установить (например, из-за потери документов), в поле «Стоимость» — выбираем «Не известно».

Если в документах одновременно указана цена и стоимость по последней денежной оценке, то указывать в декларации следует именно стоимость по последней денежной оценке.

Справка Finance.ua:

Ошибки в вашей декларации: если вы сделали ошибку в декларации, а ее полная проверка еще не начата, вы можете исправить данные.

Если вы обнаружили ошибку в декларации в течение 7 дней с даты подачи декларации, то можно подать исправленную декларацию (не более 3 раз) для этого не нужно обращаться к НАПК отдельно.