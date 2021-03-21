Как декларировать объекты недвижимости (инфографика)

К концу кампании декларирования осталась неделя. При заполнении раздела «Объекты недвижимости» в Реестре деклараций может возникнуть немало вопросов, которые, на первый взгляд, кажутся непонятными и сложными.
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Об особенностях электронного декларирования-2021 пишет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Что и как декларируется. В разделе «Объекты недвижимости» нужно указать сведения обо всех объектах недвижимости (в том числе о земельных участках), находящихся в собственности, владении или пользовании у вас или у членов вашей семьи.
Общие правила указания в декларации права собственности, владения и пользования объектов недвижимости:
Собственность. Декларируются все объекты, находящиеся в собственности (в том числе совместной), у вас или членов вашей семьи по состоянию на последний день отчетного периода.
Владение/пользование. Для владения и пользования действуют два правила:
Декларируются все объекты, которыми вы или члены вашей семьи владели/пользовались в течение не менее половины дней отчетного периода (непрерывно или совокупно).
Даже если вы владели/пользовались имуществом менее половины дней отчетного года/периода, но по состоянию на последний день такого периода вы или члены вашей семьи владели/пользовались таким имуществом — его следует указать.
Как правильно указать стоимость объекта недвижимости. В декларации отмечается стоимость объекта на момент приобретения права на этот объект. Поэтому, при указании стоимости следует руководствоваться документами, на основании которых у вас или членов семьи возникло такое право. Это может быть стоимость по последней денежной оценке или стоимость, указанная в договоре, например, купли-продажи. Проводить оценку имущества для заполнения декларации не требуется.
Если объект недвижимости находится в аренде или на ином праве пользования у вас или у члена вашей семьи, его стоимость может быть указана в документе, который предоставляет вам право пользования этим объектом. Если в таком документе стоимость не указана — ставим пометку «Не известно».
Если объект недвижимости находится в вашей собственности или в собственности члена вашей семьи, но его стоимость на момент приобретения права вам неизвестна и ее невозможно установить (например, из-за потери документов), в поле «Стоимость» — выбираем «Не известно».
Если в документах одновременно указана цена и стоимость по последней денежной оценке, то указывать в декларации следует именно стоимость по последней денежной оценке.
Ошибки в вашей декларации: если вы сделали ошибку в декларации, а ее полная проверка еще не начата, вы можете исправить данные.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
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