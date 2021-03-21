Volkswagen представил обновленные кроссоверы Teramont и Teramont X (фото)

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Teramont и его купеобразную модификацию Teramont X.

Новинки получили переделанную главную оптику, измененные бамперы и другие задние фонари. В салоне Teramont и Teramont X появится продвинутый информационно-развлекательный комплекс с увеличенным сенсорным экраном, а также модернизированный блок управления климатом.

Под капотом кроссоверов устанавливается 2,0-литровый турбомотор с отдачей 186 или 220 л. с., а также V-образный двигатель на 2,5 литра мощностью 299 л. с. Трансмиссия – роботизированная. Привод – полный.



Фото: mmr.net.ua

Список оснащения новинки включает: виртуальную “приборку”, климат-контроль на три зоны, адаптивный круиз-контроль, камеры видеообзора на 360 градусов, систему предотвращения столкновений, панорамную крышу и 20-дюймовые легкосплавные диски.



Фото: mmr.net.ua

Официальная премьера рестайлинговых Teramont и Teramont X состоится в апреле текущего года на мотор-шоу в Шанхае.



Фото: mmr.net.ua