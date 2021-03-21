В Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива. Все подразделения Госэкоинспекции (ГЭИ) в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, составляющей серьезный риск.
Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ.
«Все органы рыночного надзора используют систему оперативного взаимного оповещения о продукции, составляющей серьезный риск, где потребители могут узнавать об опасности продукции, выявленной контролирующими органами», — отметил глава ГЭИ Андрей Малеванный.
Сейчас все территориальные и межрегиональные подразделения инспекции работают с системой в тестовом режиме без обнародования результатов проверок.
«В ближайшее время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обеспечит лицензию на пользование этим программным продуктом для работников ГЭИ с помощью персональной ЭЦП. После этого соответствующая информация о нарушениях на АЗС и АЗГС будет доступна для граждан», — сказал глава ГЭИ.
Украинцы смогут ознакомиться с результатами, перейдя по ссылке.
«Сейчас Госэкоинспекция по поручению премьер-министра ужесточает контроль за качеством топлива на АЗС. Проводятся внеплановые проверки, в ходе которых производится контроль соответствия паспортов качества топлива требованиям технического регламента», — подытожил Малеванный.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление КабминаВчера, 16:33 - 3631 29
Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют одобрить законВчера, 15:16 - 887 15
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)8 ч. назад - 1213 13
В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса5 ч. назад - 239 7
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи2 ч. назад - 964 5
Население продает доллары - ДанилишинВчера, 16:15 - 5821 1
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление КабминаВчера, 16:33 - 3631 29
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентов3 ч. назад - 1770
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)8 ч. назад - 1213 13
В Украине не осталось свободной земли для бесплатной приватизацииВчера, 21:30 - 1159 4
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли4 ч. назад - 63
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 356
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1220 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 566 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1888 2