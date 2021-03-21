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В Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива

В Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива

В Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива. Все подразделения Госэкоинспекции (ГЭИ) в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, составляющей серьезный риск.

Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ.

«Все органы рыночного надзора используют систему оперативного взаимного оповещения о продукции, составляющей серьезный риск, где потребители могут узнавать об опасности продукции, выявленной контролирующими органами», — отметил глава ГЭИ Андрей Малеванный.

Сейчас все территориальные и межрегиональные подразделения инспекции работают с системой в тестовом режиме без обнародования результатов проверок.

«В ближайшее время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обеспечит лицензию на пользование этим программным продуктом для работников ГЭИ с помощью персональной ЭЦП. После этого соответствующая информация о нарушениях на АЗС и АЗГС будет доступна для граждан», — сказал глава ГЭИ.

Украинцы смогут ознакомиться с результатами, перейдя по ссылке.

«Сейчас Госэкоинспекция по поручению премьер-министра ужесточает контроль за качеством топлива на АЗС. Проводятся внеплановые проверки, в ходе которых производится контроль соответствия паспортов качества топлива требованиям технического регламента», — подытожил Малеванный.

По материалам РБК-Украина
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