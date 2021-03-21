Межбанк: на поведение курса повлияют крупные игроки

Рост котировок доллара во вторник несколько озадачил участников валютного рынка. Особых предпосылок для подорожания валюты явно нет и тут сработал больше психологический фактор. Часть клиентов закрывали свои контракты на опасениях изменения бизнес-ситуации из-за жесткого локдауна, а у части были просто текущие хозяйственные операции. Но среда внесет свои коррективы в этот расклад, и от того, как поведут себя сегодня крупные игроки, будет зависеть тренд на межбанке в ближайшие дни.

Дело в том, что достаточно слабо прошел аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Было продано облигаций всего на 6,453 млрд гривен с доходностью от 8,59% до 12,05% годовых. Расчеты по ним пройдут сегодня. Но одновременно и выплатить Минфин Украины должен порядка 10,2 млрд гривен как погашение ОВГЗ и процентов по ним. К этому еще прибавится процентов по другим семи выпускам и в конечном итоге выплатить надо до 11 млрд гривен, а получит Минфин всего 6,453 млрд. Таким образом, на рынок выйдет порядка 4,5 млрд гривен дополнительной гривневой массы, и от того, куда направят эти средства получатели, зависит потенциальное давление на курс нацвалюты на валютном рынке. На этом фоне вчерашний рост котировок — очень некстати.

Кроме этого, на рынок уже оказывает психологическое влияние предстоящие скоро выплаты основных сумм возмещений НДС экспортерам, что всегда работает против гривны. Страхуют нацвалюту аграрии и металлурги. У первых весенние полевые работы вот-вот начнутся, у вторых — обычное финансирование своих текущих затрат. Частично снизят свои аппетиты и импортеры нефтепродуктов — нефть дешевеет на мировых рынках и им надо тратить меньше валюты на закупку топлива. Хотя при этом те же местные нефтетрейдеры и не спешат снижать свои цены на заправках.

Поэтому все вышеперечисленные факторы будут существенно влиять сегодня на рынок, и от того, кто в конечном итоге «победит» — спокойный расчет или психология из-за вчерашнего роста курса — будет зависеть в конечном итоге тренд по курсу в течении дня.

Несмотря на вчерашний рост котировок, НБУ постарается сегодня не вмешиваться в ход торгов, если рынок сам успокоится. Если же курс продолжит свой рост и госбанки не будут готовы активно продавать свою валюту, регулятору придется выходить на торги с продажей доллара.

По нашим расчетам объем операций на межбанке в среду будет в пределах $ 160−180 млн при совершении до 580 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 24 марта будут в пределах:

доллар — коридор 27,70−27,95 грн,

евро — коридор 32,70−33,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,70−28,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,60−33,25 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,70−33,10 грн при спреде до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,79 / 27,81

евро — 32,99 / 33,01

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