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В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса

В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса

Министерство здравоохранения планирует до конца года закупить 7,89 миллиона доз вакцины от COVID-19 на 4 миллиарда гривен для вакцинации 3,95 миллиона человек.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу МЗ «Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» на текущий год.

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Другие бюджетные программы Минздрава не предусматривают закупку вакцины против COVID-19.

Средние расходы, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от COVID-19 для одного человека, составляют 504 гривны. При этом ни производитель, ни название вакцины, на которые рассчитывают в Минздраве, не указаны.

«Сейчас невозможно понять, сколько всего средств уплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом», — уточнил глава StateWatch Глеб Каневский.

По состоянию на конец марта в Украину доставили лишь 500 тыс доз индийской вакцины Covishield, цену которой в Минздраве не раскрывают.

Напомним, в конце декабря Минздрав уплатил около миллиарда гривен частной фирме «Лекхим» за поставки китайской вакцины CoronaVac, которая до сих пор не поставлена ​​в Украину.

Ранее StateWatch сообщала, что вакцина из Китая должна быть поставлена ​​до конца мая, иначе «Лекхим» вернет миллиард.

В феврале этого года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.

По материалам Економічна Правда
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