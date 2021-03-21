В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса

Министерство здравоохранения планирует до конца года закупить 7,89 миллиона доз вакцины от COVID-19 на 4 миллиарда гривен для вакцинации 3,95 миллиона человек.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу МЗ «Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» на текущий год.
Читайте также: В Украине стартовала вторая волна вакцинации
Другие бюджетные программы Минздрава не предусматривают закупку вакцины против COVID-19.
Средние расходы, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от COVID-19 для одного человека, составляют 504 гривны. При этом ни производитель, ни название вакцины, на которые рассчитывают в Минздраве, не указаны.
«Сейчас невозможно понять, сколько всего средств уплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом», — уточнил глава StateWatch Глеб Каневский.
По состоянию на конец марта в Украину доставили лишь 500 тыс доз индийской вакцины Covishield, цену которой в Минздраве не раскрывают.
Напомним, в конце декабря Минздрав уплатил около миллиарда гривен частной фирме «Лекхим» за поставки китайской вакцины CoronaVac, которая до сих пор не поставлена в Украину.
Ранее StateWatch сообщала, что вакцина из Китая должна быть поставлена до конца мая, иначе «Лекхим» вернет миллиард.
В феврале этого года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление КабминаВчера, 16:33 - 3057 26
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из СШАВчера, 11:30 - 9004 7
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)3 ч. назад - 614 6
У Зеленского рассказали, что подразумевают под деолигархизациейВчера, 11:45 - 792 5
В Украине не осталось свободной земли для бесплатной приватизацииВчера, 21:30 - 896 3
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из СШАВчера, 11:30 - 9004 7
Население продает доллары - ДанилишинВчера, 16:15 - 4548 1
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление КабминаВчера, 16:33 - 3057 26
Убытки из-за локдауна: сколько потеряют рестораны в КиевеВчера, 12:44 - 2284 1
В НБУ спрогнозировали последствия отказа от сотрудничества с МВФВчера, 14:00 - 1730 1
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 336
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1169 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 555 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1875 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 3105 1