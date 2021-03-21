«Укрпочте» запретили повышать тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, решила отказать акционерному обществу «Укрпочта» в пересмотре предложений по изменению тарифов.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

19 февраля 2021 года было проведено рабочее совещание с НКРСИ, инициатором которого была «Укрпочта». Так, по результатам этого совещания инициатор должен исправить целый ряд выявленных недостатков и несоответствие Порядка регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи, утвержденному решением НКРСИ от 23.05.2017 № 260. Но от АО «Укрпочта» так и не была получена надлежащая реакция по исправлению выявленных недостатков.

На сколько должны были подорожать услуги? АО «Укрпочта» предлагала вносить изменения в Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи в два этапа:

І – с даты вступления в силу решения до 30 ноября 2021 года в среднем на 30,6%;

II – с 1 декабря 2021 года в среднем на 8,8%.

Регулятор отмечает, что несоответствия предложений Порядка были в части изменения тарифов на пересылку посылок и приоритетной письменной корреспонденции.

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Поэтому НКРСИ решила отказать в пересмотре предложений по изменению тарифов, представленных АО «Укрпочта», в связи с несоответствием требованиям Порядка предложенных изменений в тарифы, указанных в предложениях.

Справка Finance.ua:

Нынешние тарифы «Укрпочты» можно найти по ссылке в разделе «Тарифы».