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«Укрпочте» запретили повышать тарифы

«Укрпочте» запретили повышать тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, решила отказать акционерному обществу «Укрпочта» в пересмотре предложений по изменению тарифов.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

19 февраля 2021 года было проведено рабочее совещание с НКРСИ, инициатором которого была «Укрпочта». Так, по результатам этого совещания инициатор должен исправить целый ряд выявленных недостатков и несоответствие Порядка регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи, утвержденному решением НКРСИ от 23.05.2017 № 260. Но от АО «Укрпочта» так и не была получена надлежащая реакция по исправлению выявленных недостатков.

На сколько должны были подорожать услуги? АО «Укрпочта» предлагала вносить изменения в Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи в два этапа:

  • І – с даты вступления в силу решения до 30 ноября 2021 года в среднем на 30,6%;
  • II – с 1 декабря 2021 года в среднем на 8,8%.

Регулятор отмечает, что несоответствия предложений Порядка были в части изменения тарифов на пересылку посылок и приоритетной письменной корреспонденции.

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Поэтому НКРСИ решила отказать в пересмотре предложений по изменению тарифов, представленных АО «Укрпочта», в связи с несоответствием требованиям Порядка предложенных изменений в тарифы, указанных в предложениях.

Справка Finance.ua:

  • Нынешние тарифы «Укрпочты» можно найти по ссылке в разделе «Тарифы».
  • Ранее в «Укрпочте» рассказали, что ожидают повышения тарифов на доставку пенсий.
По материалам Finance.UA
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