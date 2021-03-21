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После взыскания квартиры в ипотеке банк не сможет выставлять дополнительные требования к заемщику

После взыскания квартиры в ипотеке банк не сможет выставлять дополнительные требования к заемщику

Верховная Рада приняла за основу проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц)”.

Об этом пишет Будпортал.

Законопроектом предлагается усовершенствовать некоторые вопросы налогообложения на прибыль предприятий, доходы физических лиц операций, связанных с прощением долга (кредита) физическим лицам, реализации имущества по договорам ипотеки, обеспечивающего кредит, предоставленный физическому лицу в иностранной валюте.

Законопроектом предложено относить к безнадежной задолженность физических лиц, которая осталась непогашенной после удовлетворения требований ипотекодержателя путем приобретения права собственности на предмет ипотеки.

Таким образом, после получения в собственность недвижимости, выступавшей залогом по валютной ипотеке, банк не сможет выставлять дополнительные требования к заемщику.

Кроме этого, предложено освободить от налогообложения доходы, полученные налогоплательщиком вследствие списания части долга.

Также предложено не считать дополнительным благом сумму скидки от обычной цены (стоимости) при продаже (отчуждении) в пользу налогоплательщика жилой недвижимости, приобретенной в собственность в результате обращения взыскания на такое имущество по договорам ипотеки в иностранной валюте.

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По материалам Finance.UA
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