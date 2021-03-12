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Рожкова о деле ПриватБанка: В НБУ ведутся внутренние расследования по сотрудничеству с Kroll

Рожкова о деле ПриватБанка: В НБУ ведутся внутренние расследования по сотрудничеству с Kroll

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ей не известно о каких-либо обвинениях в ее адрес о сотрудничестве с агентством Kroll по делу ПриватБанка, но, по ее словам, внутри НБУ ведутся внутренние расследования в отношении такого сотрудничества.

Об этом она заявила в Facebook.

«О каких-либо обвинениях в мой адрес мне не известно. А комментировать возможные расследования правоохранительных органов я бы не хотела.
Однако я не удивлена информацией в СМИ, поскольку сегодня уже и внутри Национального банка ведутся внутренние расследования по нашему сотрудничеству с агентством Kroll и юридическими советниками. Сотрудничеству, целью которого была и есть защита интересов государства», — подчеркнула Рожкова.

По ее словам, подобные действия «наносят мощный удар по репутации и имиджу Украины на международной арене».

«Ведь сегодня внимание наших международных партнеров максимально приковано к расследованию мошеннических действий в ПриватБанке. И ни у кого не возникает сомнений, что виновные в выводе из ПриватБанка миллиардов долларов должны понести ответственность», — добавила она.

Рожкова напомнила, что именно НБУ и агентство Kroll сыграли основную роль, чтобы выявить в ПриватБанке мошеннические схемы и виновных в их реализации.

«Результаты расследования Kroll, которое они провели по заказу НБУ в 2018 году, поражают: мошенничество в банке началось десятки лет назад, а из банка за это время было выведено более 5,5 млрд долларов.
Сегодня, когда расследование в Украине демонстрирует первые результаты, я могу с гордостью говорить, что этого не было бы без работы, которую мы сделали совместно с Kroll и нашими юридическими советниками», — написала Рожкова.

«Что мы имели в последние годы? Сотрудничество Национального банка с Kroll и юридическими советниками неоднократно пытались остановить экс-владельцы ПриватБанка, используя правоохранительные органы и судебную систему.
Многочисленные атаки на работников НБУ и новый менеджмент ПриватБанка, обвинения в растрате государственных средств, множество заказных статей имели целью дискредитировать не только тех, кто участвовал в национализации ПриватБанка, но и результаты самого forensic аудита», — добавила первый заместитель главы НБУ.

По материалам Економічна Правда
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