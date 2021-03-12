Рожкова о деле ПриватБанка: В НБУ ведутся внутренние расследования по сотрудничеству с Kroll

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ей не известно о каких-либо обвинениях в ее адрес о сотрудничестве с агентством Kroll по делу ПриватБанка, но, по ее словам, внутри НБУ ведутся внутренние расследования в отношении такого сотрудничества.
Об этом она заявила в Facebook.
«О каких-либо обвинениях в мой адрес мне не известно. А комментировать возможные расследования правоохранительных органов я бы не хотела.
Однако я не удивлена информацией в СМИ, поскольку сегодня уже и внутри Национального банка ведутся внутренние расследования по нашему сотрудничеству с агентством Kroll и юридическими советниками. Сотрудничеству, целью которого была и есть защита интересов государства», — подчеркнула Рожкова.
По ее словам, подобные действия «наносят мощный удар по репутации и имиджу Украины на международной арене».
«Ведь сегодня внимание наших международных партнеров максимально приковано к расследованию мошеннических действий в ПриватБанке. И ни у кого не возникает сомнений, что виновные в выводе из ПриватБанка миллиардов долларов должны понести ответственность», — добавила она.
Рожкова напомнила, что именно НБУ и агентство Kroll сыграли основную роль, чтобы выявить в ПриватБанке мошеннические схемы и виновных в их реализации.
«Результаты расследования Kroll, которое они провели по заказу НБУ в 2018 году, поражают: мошенничество в банке началось десятки лет назад, а из банка за это время было выведено более 5,5 млрд долларов.
Сегодня, когда расследование в Украине демонстрирует первые результаты, я могу с гордостью говорить, что этого не было бы без работы, которую мы сделали совместно с Kroll и нашими юридическими советниками», — написала Рожкова.
«Что мы имели в последние годы? Сотрудничество Национального банка с Kroll и юридическими советниками неоднократно пытались остановить экс-владельцы ПриватБанка, используя правоохранительные органы и судебную систему.
Многочисленные атаки на работников НБУ и новый менеджмент ПриватБанка, обвинения в растрате государственных средств, множество заказных статей имели целью дискредитировать не только тех, кто участвовал в национализации ПриватБанка, но и результаты самого forensic аудита», — добавила первый заместитель главы НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроект4 ч. назад - 1069 16
Для авторизации в «Дїї» будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону7 ч. назад - 528 16
В «Слуге народа» разработали реформу, которая уберет маршрутки с улицВчера, 17:41 - 1960 14
Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменить5 ч. назад - 1146 4
В киевской полиции 6 лет платили зарплату «мертвым душам»Вчера, 16:12 - 1155 4
Топ-10 высокооплачиваемых вакансий, на которые берут без резюмеВчера, 17:00 - 25977
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 16:04 - 3808
В «Слуге народа» разработали реформу, которая уберет маршрутки с улицВчера, 17:41 - 1960 14
В киевской полиции 6 лет платили зарплату «мертвым душам»Вчера, 16:12 - 1155 4
Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменить5 ч. назад - 1146 4
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Вчера, 14:25 - 339
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 378
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1598 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2469 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 4127 3