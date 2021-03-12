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Самые богатые люди планеты за сутки обеднели на $23 млрд

Самые богатые люди планеты за сутки обеднели на $23 млрд

Состояние десяти самых богатых людей мира за четверг, 18 марта, обвалилось почти на 23,5 миллиарда долларов.

Это произошло из-за распродажи на фондовых рынках, сообщает Forbes Real-Time.

Больше всего потерял основатель и глава Tesla и Space X Маск, который за день стал беднее на 9,9 млрд долларов. Теперь изобретатель со своими 162,1 миллиардами находится на третьей строчке состоятельных людей планеты.

Снова на втором месте списка Forbes с 162,6 миллиардами оказался богатейший человек Европы – владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Он за четверг лишился 525 миллионов долларов.

По-прежнему лидирует в списке самых богатых людей в мире основатель Amazon Джефф Безос. Он обеднел на 5,7 млрд. Теперь его состояние составляет 178,1 миллиарда долларов.

Далее четвертым в списке стоит создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за сутки) и глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший 1,9 миллиарда.

Единственным, кто не потерял ни цента, оказался американский инвестор Уоррен Баффет. Он сумел разбогатеть на 505 миллионов и занял шестую позицию в списке Forbes.

Также в первой десятке богачей: Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин и Амансио Ортега.

По материалам Корреспондент.net
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