Самые богатые люди планеты за сутки обеднели на $23 млрд

Состояние десяти самых богатых людей мира за четверг, 18 марта, обвалилось почти на 23,5 миллиарда долларов.
Это произошло из-за распродажи на фондовых рынках, сообщает Forbes Real-Time.
Больше всего потерял основатель и глава Tesla и Space X Маск, который за день стал беднее на 9,9 млрд долларов. Теперь изобретатель со своими 162,1 миллиардами находится на третьей строчке состоятельных людей планеты.
Снова на втором месте списка Forbes с 162,6 миллиардами оказался богатейший человек Европы – владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Он за четверг лишился 525 миллионов долларов.
По-прежнему лидирует в списке самых богатых людей в мире основатель Amazon Джефф Безос. Он обеднел на 5,7 млрд. Теперь его состояние составляет 178,1 миллиарда долларов.
Далее четвертым в списке стоит создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за сутки) и глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший 1,9 миллиарда.
Единственным, кто не потерял ни цента, оказался американский инвестор Уоррен Баффет. Он сумел разбогатеть на 505 миллионов и занял шестую позицию в списке Forbes.
Также в первой десятке богачей: Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин и Амансио Ортега.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроект7 ч. назад - 1473 27
Для авторизации в «Дїї» будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону10 ч. назад - 617 18
Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменить8 ч. назад - 1645 10
Рада сняла ответственность с производителей вакцин за «побочные явления»3 ч. назад - 276 8
Водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД — Геращенко4 ч. назад - 857 6
Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменить8 ч. назад - 1645 10
Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроект7 ч. назад - 1473 27
Покупка квартиры в новостройке: на что стоит обратить внимание (инфографика)6 ч. назад - 1392
Полиция уже массово выписывает новые штрафы за нарушение ПДДВчера, 19:23 - 1132
Налоги на посылки украинцам предлагают платить по новым правилам7 ч. назад - 1130 2
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Вчера, 14:25 - 375
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 387
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1604 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2477 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 4148 3