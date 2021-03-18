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Почти 70% украинцев ждут, что государство обеспечит их пенсией в старости

Почти 70% украинцев ждут, что государство обеспечит их пенсией в старости

68,5% избирателей считают, что жизнь в старости должно обеспечивать государство и правительство, а 18,8% считают ответственными прежде всего самих себя. В то же время 47,3% украинцев готовы на значительное уменьшение ЕСВ ради получения доходов от сбережений в будущем или расходов на текущие нужды.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного Центром социально-экономических исследований CASE Украина.

Также 26,4% тех, кто считает государство ответственным за благосостояние пенсионеров, хотели бы платить меньше в Пенсионный фонд и экономить эти деньги самостоятельно.

«Отвечая на вопрос о справедливости солидарной системы по сравнению с накопительной, почти половина опрошенных считают более справедливой систему, в которой в случае преждевременной смерти плательщики имеют право передать накопленные средства в наследство, однако в случае нехватки накоплений на всю старость должны согласиться на минимальную выплату по бедности», — сказано в исследовании.


Инфографика: CASE Украина

Ответы в разрезе возраста:

  • люди в возрасте 18−39 лет гораздо выше оценивают свои шансы иметь обеспеченную старость;
  • среди молодежи в возрасте 18−29 лет большинство опрошенных считают, что родителей должны содержать дети;
  • молодежь более склонна делать собственные сбережения, особенно в возрасте 30−39 лет;
  • благосклонное отношение к возможности передать пенсионные накопления по наследству с возрастом снижается.

Ответы в разрезе доходов:

  • с ростом доходов ощутимо снижается надежда на государство в обеспечении собственной старости;
  • бедные люди считают, что на пенсии станут еще беднее. Зато состоятельные люди более уверены, что их доходы на пенсии не сократятся или вырастут;
  • с ростом благосостояния растет склонность самостоятельно делать сбережения, а также уверенность в своем выборе.

Также Центр социально-экономических исследований проанализировал ответы в разрезе вопроса: “Какое определение больше всего соответствует финансовому положению вашей семьи?":

  • очень бедными считаются люди, которые ответили, что им не хватает денег даже на еду (таких 10%);
  • бедными считаются люди, которым не хватает денег на одежду (33,7%);
  • к средним относятся те, кто не может себе позволить покупку необходимой крупной бытовой техники (33,9%);
  • а к состоятельным относятся те, кто отметил высший уровень благосостояния (19,9%).

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По материалам Finance.UA
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