Почти 70% украинцев ждут, что государство обеспечит их пенсией в старости

68,5% избирателей считают, что жизнь в старости должно обеспечивать государство и правительство, а 18,8% считают ответственными прежде всего самих себя. В то же время 47,3% украинцев готовы на значительное уменьшение ЕСВ ради получения доходов от сбережений в будущем или расходов на текущие нужды.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного Центром социально-экономических исследований CASE Украина.
Также 26,4% тех, кто считает государство ответственным за благосостояние пенсионеров, хотели бы платить меньше в Пенсионный фонд и экономить эти деньги самостоятельно.
«Отвечая на вопрос о справедливости солидарной системы по сравнению с накопительной, почти половина опрошенных считают более справедливой систему, в которой в случае преждевременной смерти плательщики имеют право передать накопленные средства в наследство, однако в случае нехватки накоплений на всю старость должны согласиться на минимальную выплату по бедности», — сказано в исследовании.
Инфографика: CASE Украина
Ответы в разрезе возраста:
Ответы в разрезе доходов:
Также Центр социально-экономических исследований проанализировал ответы в разрезе вопроса: “Какое определение больше всего соответствует финансовому положению вашей семьи?":
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На рынок хлынул дешевый бензинВчера, 19:12 - 58941 9
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания13 ч. назад - 1500 3
Почти 70% украинцев ждут, что государство обеспечит их пенсией в старостиОколо часа назад - 103 2
Капитализация Bitcoin выросла до $1,101 трлнПозавчера, 03:01 - 505 1
4-дневная рабочая неделя на 3 года: в Испании проведут эксперимент13 ч. назад - 500 1
На рынок хлынул дешевый бензинВчера, 19:12 - 58941 9
Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторы12 ч. назад - 13432
ТОП-10 стран с наибольшим ростом цен на жилье10 ч. назад - 2245
Агентство S&P дало прогноз курса валют на 4 года9 ч. назад - 2152
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания13 ч. назад - 1500 3
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)7 ч. назад - 40
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 665
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 457 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1677 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2708 1