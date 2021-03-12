Эксперты назвали приложения, собирающие больше всего личных данных через смартфон

Какие мобильные приложения собирают наибольшее количество личных данных пользователей смартфонов? На этот вопрос решила ответить pCloud — компания, продающая «облачные» хранилища для хранения данных онлайн.
В начале марта 2021 года pCloud обнародовала результаты своего исследования, которое назвали Invasive apps, что можно перевести как «Назойливые приложения». В нем эксперты назвали два типа программ:
Исследователи также по собственной методологии подсчитали, какой процент личных данных приложение использует в собственных интересах.
Исследование pCloud показало, что 52% всех приложений обмениваются вашими данными с третьими сторонами. В том числе продают сторонним компаниям данные пользователей.
Как выяснилось, больше всего личных данных собирают три приложения (указан также процент личной информации, которую собирает приложение):
Что касается обмена информацией, здесь в лидерах Instagram. Это приложение передает 79% вашей информации сторонним компаниям.
На втором месте владелец «Инстаграма» — компания Facebook. Его показатель 57%.
Третью строчку поделили LinkedIn и Uber Eats, которые передают третьей стороне 50% личной информации.
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