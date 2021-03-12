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Эксперты назвали приложения, собирающие больше всего личных данных через смартфон

Эксперты назвали приложения, собирающие больше всего личных данных через смартфон

Какие мобильные приложения собирают наибольшее количество личных данных пользователей смартфонов? На этот вопрос решила ответить pCloud — компания, продающая «облачные» хранилища для хранения данных онлайн.

В начале марта 2021 года pCloud обнародовала результаты своего исследования, которое назвали Invasive apps, что можно перевести как «Назойливые приложения». В нем эксперты назвали два типа программ:

  • собирающие наибольшее количество личной информации;
  • передающие наибольшее количество личной информации третьей стороне (например рекламодателям).

Исследователи также по собственной методологии подсчитали, какой процент личных данных приложение использует в собственных интересах.

Исследование pCloud показало, что 52% всех приложений обмениваются вашими данными с третьими сторонами. В том числе продают сторонним компаниям данные пользователей.

Как выяснилось, больше всего личных данных собирают три приложения (указан также процент личной информации, которую собирает приложение):

  • Instagram — 79%;
  • Facebook — 57%;
  • LinkedIn — 50%.

Что касается обмена информацией, здесь в лидерах Instagram. Это приложение передает 79% вашей информации сторонним компаниям.

На втором месте владелец «Инстаграма» — компания Facebook. Его показатель 57%.

Третью строчку поделили LinkedIn и Uber Eats, которые передают третьей стороне 50% личной информации.

По материалам ITsider.
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