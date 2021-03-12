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За год гречка подорожала на треть — Госстат

За год гречка подорожала на треть — Госстат

Среди бакалейных товаров с февраля 2020 года по февраль 2021 года подешевело только пшено: на 19,1%, до 17,99 грн за кг.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

С февраля 2020 года гречневая крупа подорожала на 34,4% и в феврале 2021 года в среднем по стране продавалась по 38,30 грн за кг; рис за этот период вырос в цене на 11,3% (до 24,90 грн за кг); манная крупа — на 28,0% (до 16,83 грн за кг); ячневая — на 25,6% (до 14,27 грн за кг). Из круп по сравнению с февралем 2020 года подешевело только пшено: на 19,1% (до 17,99 грн за кг).

Цена хлеба пшеничного из муки высшего сорта в феврале 2021 года в среднем по стране составила 28,26 грн за 1 кг (на 16,5% больше, чем годом ранее); хлеба пшеничного из муки первого сорта — 22,52 грн за 1 кг (на 13,9% больше); хлеба ржаного и ржано-пшеничного — 23,59 грн за 1 кг (на 14,2% больше); батона — 15,42 грн за 0,5 кг (на 11,5% больше).

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 16,9% (до 21,22 грн за кг в феврале 2021 года); мука пшеничная — на 23,0% (до 13,75 грн за кг); сахар — на 63,6% (до 23,13 грн за кг); подсолнечное масло — на 38,6% (до 47,55 грн за 1 л).

По материалам УКРИНФОРМ
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