Межбанк: ждать ли обвал курса в ближайшее время

В этот вторник три основных фактора будут влиять на поведение участников валютных торгов, и в конечном итоге – на курс. Вот они:

1). Подготовка к дням уплаты налогов и хозяйственная деятельность компаний. Клиентам нужна гривна как для финансирования своих текущих производственных расходов, так и для расчетов с бюджетом до конца этой недели. У крупных компаний налоговые платежи в основном это значительные суммы и за день их не наберешь. Поэтому уже с сегодняшнего дня крупные компании постепенно будут накапливать гривну. А учитывая тот факт, что курс вчера достаточно существенно просел – экспортерам держать валютную выручку смысла не имеет. Поэтому постепенно активность таких продавцов будет нарастать. Кроме того, оживились аграрии. У них в ближайшее время посевная и они также выходят на торги с продажей своей валюты. Это позитивный фактор для нацвалюты;

2). Сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Министерство финансов размещает сегодня гривневые ОВГЗ на срок 105, 322, 574, 763, 1162 и 2261 день, а также долларовые на 393 дня. И только по коротким бумагам на 105 дней установлен лимит — 500 млн гривен. На остальные сроки — без ограничений. Завтра – 17 марта, то есть в день расчетов по сегодняшнему аукциону Минфину надо погасить облигации на 14,953 млрд гривен и выплатить проценты по трем другим выпускам на значительные суммы. А это значит, что чиновники будут более сговорчивыми по доходности, на что и рассчитывают как местные, так и иностранные инвесторы. Они активно накапливают гривну для проведения операций с ОВГЗ и это также создает определенный дефицит нацвалюты на рынке, что также позитивно влияет на ее курс на межбанке. Единственная существенная угроза для курса – это если иностранцы, которые завтра получают гривну от погашения облигаций – не перевложат их в новые бумаги, а решат фиксировать свою прибыль в валюте и выйдут на межбанк для ее покупки. В этом случае котировки могут вырасти с учетом еще и желания спекулянтов “погонять” курс по любому поводу;

3). Отложенный спрос на валюту. Часть клиентов-покупателей сейчас выжидает “дна” по курсу и не спешит активно скупаться. Тем более, что вчерашнее снижение котировок на межбанке только убедило их в правоте подобной тактики. Но как только произойдет хоть малейший рост котировок, на опасениях дальнейшего роста они выйдут на торги с покупкой. Этот “гарячий” дополнительный спрос по оценке Finance.ua сейчас составляет не менее $60-90 млн и это немалая сумма для нашего рынка.

Но в целом, как и вчера, пока для гривны все складывается достаточно хорошо и основная часть участников торгов настроена позитивно по ее перспективам. Но в значительное проседание котировок мы не верим, так как интервенции Нацбанка (он вчера дважды выходил на торги с покупкой по 27,63 гривны и по 27,61 гривен) не дают покупателям начать активную игру “на понижение”. По факту, вчера регулятор поддержал доллар на межбанке.

По прогнозам Finance.ua объем операций на межбанке 16 марта будет находиться в пределах до $170-200 млн при совершении до 550 сделок. В случае большого роста предложения валюты Нацбанк снова выйдет на торги с соответствующей интервенцией и этим снова удержит курс от существенного провала.

Котировки межбанка, по нашим прогнозам во вторник будут в пределах:

доллар — коридор 27,50 – 27,75 грн,

евро — коридор 32,70- 33,10 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,45 – 27,75 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15-20 коп, а в кассах банков – до 20-25 коп.

Евро: в банках коридор 32,60 – 33,20 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,70 – 33,10 грн при спреде до 20-25 коп.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,61 / 27,62

евро – 32,93 / 32,94

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