Hyundai представляет футуристичный минивэн Staria (фото)

Hyundai готовится к дебюту совершенно новой модели — футуристического минивена Staria.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Южнокорейский автопроизводитель продолжает будоражить мировую общественность своими нетривиальными новинками. Еще не успели стихнуть аплодисменты по поводу дебюта электрического кроссовера Ioniq 5, как компания показала первые официальные иллюстрации нового минивена Staria.

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По данным компании, новинка придет на смену модели H1/Starex/iMax. Дизайн новинки напоминает «космический корабль» из фантастических фильмов. Автомобиль выделяется оригинальной светотехникой. В частности, на всю ширину капота протянулась тонкая светодиодная лента, в по краям переднего бампера расположены основные фары. Между ними расположилась радиаторная решетка с выразительным орнаментом.



Фото: Обозреватель

Не менее эффектно Staria выглядит сзади. Задние стойки кузова украсили широкие светодиодные ленты. Доступ в просторный салон обеспечат сдвижные двери. Кроме того, автомобиль имеет большую площадь остекления.

По мнению создателей, новинка обеспечит «высочайший комфорт и удобство», что сделает его «идеальным как для бизнеса, так и для семейного использования». В салоне есть крупный экран информационно-развлекательной системы, расположенный по центру симметричной приборной панели. А от привычной приборной шкалы решили отказаться. Оперативная информация будет, по всей видимости, выводится непосредственно перед глазами водителя с помощью проекции на лобовое стекло.



Фото: Обозреватель

По предварительной информации, Staria получит передний привод и независимую подвеску всех колес. Такое компоновочное решение обеспечит в салоне ровный пол и широкие возможности для трансформации. Дебют Hyundai Staria ожидается в ближайшие несколько недель.