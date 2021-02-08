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Hyundai показала концепт шагающего беспилотного автомобиля (фото, видео)

Hyundai показала концепт шагающего беспилотного автомобиля (фото, видео)

Вскоре после приобретения компании Boston Dynamics, автопроизводитель Hyundai анонсировал оригинальный автомобиль, конструкция которого предусматривает не только колёса, но и огромные механические «ноги». По заверению вендора, в перспективе такие трансформеры смогут использоваться как на Земле, так и в составе межпланетных миссий.

Свою новую разработку инженеры компании называли TIGER — это аббревиатура от английского словосочетания «трансформирующийся интеллектуальный наземный экскурсионный робот». Автомобиль задуман полностью автономным, поэтому в его салоне не предусмотрены места для размещения пассажиров. Его назначение — доставка грузов, медикаментов или разведка труднопроходимой местности.


Фото: 4pda.ru

Концептуальный транспорт получит четыре «ноги» с механическими суставами — он способен имитировать походку млекопитающих или рептилий. Сложная система управления позволяет добиться степени свободы передвижения 360°. При необходимости «вездеход» Hyundai могут транспортировать беспилотники для доставки в труднодоступные точки.


Фото: 4pda.ru

В сложенном виде TIGER передвигается как полноприводный автомобиль, а при возникновении препятствий переходит в «пеший» режим. В компании уверены, что в перспективе именно такую конструкцию можно использовать для межпланетных миссий. Увы, производство подобного трансформера пока не подтверждено, а продемонстрированный Hyundai вариант — лишь зрелищный концепт, существующий в виде 3D-моделей и набросков.

По материалам 4PDA
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