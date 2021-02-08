Hyundai показала концепт шагающего беспилотного автомобиля (фото, видео)

Вскоре после приобретения компании Boston Dynamics, автопроизводитель Hyundai анонсировал оригинальный автомобиль, конструкция которого предусматривает не только колёса, но и огромные механические «ноги». По заверению вендора, в перспективе такие трансформеры смогут использоваться как на Земле, так и в составе межпланетных миссий.

Свою новую разработку инженеры компании называли TIGER — это аббревиатура от английского словосочетания «трансформирующийся интеллектуальный наземный экскурсионный робот». Автомобиль задуман полностью автономным, поэтому в его салоне не предусмотрены места для размещения пассажиров. Его назначение — доставка грузов, медикаментов или разведка труднопроходимой местности.



Фото: 4pda.ru

Концептуальный транспорт получит четыре «ноги» с механическими суставами — он способен имитировать походку млекопитающих или рептилий. Сложная система управления позволяет добиться степени свободы передвижения 360°. При необходимости «вездеход» Hyundai могут транспортировать беспилотники для доставки в труднодоступные точки.



Фото: 4pda.ru

В сложенном виде TIGER передвигается как полноприводный автомобиль, а при возникновении препятствий переходит в «пеший» режим. В компании уверены, что в перспективе именно такую конструкцию можно использовать для межпланетных миссий. Увы, производство подобного трансформера пока не подтверждено, а продемонстрированный Hyundai вариант — лишь зрелищный концепт, существующий в виде 3D-моделей и набросков.