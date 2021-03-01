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Кредиты по портфельным госгарантиями будут выдавать 11 банков

Кредиты по портфельным госгарантиями будут выдавать 11 банков

В программе правительства по государственным гарантиям под кредиты для микро- и малого бизнеса приняли участие 11 банков: из госбюджета за 2020 год выделили почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн.

Об этом говорится в статье издания «Украинский капитал».

Отмечается, что средства на государственные гарантии распределились между банками, которые прошли отбор на участие в программе.

«Общая сумма государственных гарантий фактически распределена между 11 банками в объеме 3,9 млрд грн. Таким образом, в период максимального использования банками государственных гарантий по программе, кредитный портфель, частично покрытый такой гарантией, может составлять до 7,8 млрд грн по программе 2020 года», — заявили в Укрэксимбанке на запрос издания.

Сумма выделенного гарантированного займа:

  • Ощадбанк — 1 млрд грн,
  • Укрэксимбанк — 800 млн грн,
  • Укргазбанк — 500 млн грн,
  • ПриватБанк — 400 млн грн,
  • Таскомбанк — 280 млн грн,
  • Банк Восток — 250 млн грн,
  • ОТП Банк — 250 млн грн,
  • Пиреус Банк МКБ — 150 млн грн,
  • Львов — 105 млн грн,
  • Банк Альянс — 100 млн грн,
  • Кредитвест банк — 95 млн грн,

Итого — 3,93 млрд грн.

«Предельный объем госгарантий для банков устанавливало правительство, в списке которого также присутствовали банк „Пивденный“ и „Международный Инвестиционный Банк“. Они не подписали контракты и выпали из списка Казначейства за 2020 год», — говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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